'FIA gaat standaard tijdstraffen uitdelen voor unsafe releases'

Er zullen geen boetes meer uitgedeeld worden door de FIA voor unsafe releases. Volgens Autosport kunnen de stewards in de toekomst alleen nog een tijdstraf uitdelen op moment dat er sprake is van het creëren van een onveilige situatie in de pits.

Afgelopen weekend was er flink wat controverse rond de straf die Ferrari kreeg voor het onveilig wegsturen van Charles Leclerc. Daar waar onder andere Max Verstappen in Monaco een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor een unsafe release en een botsing met Valtteri Bottas, kwamen Leclerc en Ferrari weg met een boete van 5.000 euro voor de unsafe release, waarbij de Monegask in het pad van Romain Grosjean kwam.

Meerderen lieten zien vervolgens kritisch uit over de strafmaat die bij Ferrari en Leclerc toegepast werd. Volgens Haas F1-teambaas Günther Steiner kon het besluit aanleiding vormen voor teams om meer risico's te nemen tijdens pitstops, omdat een boete niet afschrikwekkend genoeg werkt, terwijl ook Verstappen het een 'belachelijk besluit' vond.

Donderdag blijkt de zaak echter besproken te zijn in een meeting van de teammanagers met de FIA in Hongarije. De teams hebben hierbij unaniem gevraagd om unsafe releases te bestraffen met een tijdstraf in plaats van een boete. Dat zette de FIA aan het denken en het houdt in dat vanaf dit weekend geen boetes meer uitgedeeld zullen worden, maar dat er altijd een tijdstraf op unsafe releases zal staan.