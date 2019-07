Lewis Hamilton: "Dit was mijn slechtste dag in een hele lange tijd"

Lewis Hamilton startte vanmiddag nog ouderwets van pole position en reed de eerste helft van de race eigenlijk onbedreigd aan de leiding. Maar daar waar de Brit vorig jaar de ommekeer in het kampioenschap bewerkstelligde door van achteraan op de grid de race te winnen, ging het vandaag na een crash in de voorlaatste bocht, helemaal mis voor de Brit. In de Südkurve plantte Hamilton zijn neus in een reclamebord nadat hij de grip verloor bij het insturen van die voorlaatste bocht. Door een dramatisch verlopen pitstop en een probleem aan zijn auto, finishte Hamilton uiteindelijk alleen voor de twee Williams-coureurs als elfde.

"Dit was gewoon een slechte dag, een slecht weekend zelfs. Ik heb er eigenlijk niet veel over te zeggen, dit was mijn 'worst day at the office' voor een hele lange tijd," zocht een pipse Hamilton naar antwoorden op de vragen van Natalie Pinkham van SkySports. "Misschien laat dit zien hoe goed we het normaal doen, maar ik weet echt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik ben blij dat het voorbij is en gelukkig komen er weer volgende races aan. Ik weet niet precies waar het misging, maar dat ik de muur raakte hielp niet en dat we met droogweerbanden reden in de regen hielp ook niet, dus het was gewoon een dramatische race."