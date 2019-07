Festiviteiten in dramaweekend frustreren Toto Wolff: "Gewoon ons werk doen"

Het 200ste raceweekend in de Formule 1 voor Mercedes, was er een om heel snel te vergeten. De Duitse autofabrikant vierde haar jubileumrace en het feit dat ze al 125 jaar betrokken waren bij motorsport dit weekend in Duitsland uitgebreid. Zo waren de engineers uitgedost in ouderwetse kledij en was het hele circuit gedecoreerd met reclameborden, waarop vermeldt werd dat Mercedes al 125 jaar betrokken was bij de motorsport. Toto Wolff ergerde zich na de dramatisch verlopen race aan de festiviteiten.

"Dit laat zien dat je niet met allemaal dit soort dingen bezig moet zijn, maar je gewoon moet focussen op je werk," betoogde de Oostenrijker gefrustreerd tegenover SkySports. "Dat we zo ver voor staan in het kampioenschap, maakt een dag als deze niet draaglijker. We hadden nog wel een behoorlijke start met een goede racesnelheid, maar toen gebeurde er van alles en opeens was een van onze auto's uitgevallen en reed de andere achteraan."

"Lewis crashte recht voor de pitingang en toen stonden wij natuurlijk niet klaar met het juiste materiaal, want we hadden niet eens een pitstop gepland en daarbij maakten we daarna ook nog allemaal verkeerde keuzes," beschreef Wolff het drama voor de leider in het wereldkampioenschap vandaag. "Valtteri had ook gewoon een vreselijke race, maar goed er crashten wel meer mensen. Al met al kan het echter niet veel slechter dan vandaag."