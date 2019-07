Max Verstappen na heldhaftige zege op Hockenheim: "Heel blij met deze prestatie"

Hij stond al bekend als een regenmeester na zijn masterclass in Brazilië in 2016, maar ondanks 7 eerdere kansen won Max Verstappen op een regenachtig Hockenheim pas zijn eerste race in de regen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot; de Nederlander spinde halverwege de race in de stadionsectie en had een geweldige strategie van het Red Bull Racing-team en een crash van Lewis Hamilton nodig om aan de leiding te komen. Maar de Nederlander maakte in de twee uur lange marathonrace de minste fouten en was zeker toen hij eenmaal de leiding te pakken had, de snelste in de wisselende omstandigheden.

Max zei meteen na de race aan Martin Brundle: “Het is geweldig om hier te winnen uiteindelijk. Maar het was echt tricky vandaag qua strategie en je moest constant gefocust blijven. Toen ik naar de slicks wisselde had ik even een klein momentje," refereerde de Nederlander aan zijn spin in de stadionsectie. "Maar ik heb genoten en het belangrijkste was om niet te veel fouten te maken. Echt geweldig om te winnen."

Gevraagd of zijn ervaring nog geholpen had in de moeilijke omstandigheden, zei Verstappen: "Ja, je leert natuurlijk door de jaren, maar ik ben heel blij met de prestatie vandaag!”

"Geen grip bij de start aan rechterkant van het circuit"

Na de race verscheen de Nederlander ook nog voor de camera's van Ziggo Sport en daar kwam hij behalve op de verder fantastisch verlopen race ook even terug op de wat mindere momenten die hij beleefde: "Ja dit was goed. Uit de problemen gebleven, buiten die ene spin even, maar dat hadden we gelukkig goed onder controle. Bij de start had ik geen grip, maar dat had volgens mij iedereen aan de rechterkant, maar dat maakte uiteindelijk niet zoveel uit. Uiteindelijk weinig fouten gemaakt en goede beslissingen genomen."

De Nederlander bekende dat hij ook niet meteen achter de keuze voor de gele band stond toen het iets droger werd na 25 ronden: "Ja die gele banden zijn veel lastiger op temperatuur te krijgen en dan zie je wat er gebeurd. Gelukkig begon het erna weer iets harder te regenen. Qua pace zaten we er goed bij, maar ik zat de hele tijd vast achter Bottas en als je op anderhalve seconde zat, had je opeens geen grip meer. Toen ik eenmaal aan de leiding reed, reed ik ook zo weg. Op het einde heb ik op safe gereden, ook door alles wat er om me heen gebeurde, maar ja als je aan de leiding gaat, hoef je natuurlijk ook niet echt meer te pushen."