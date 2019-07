Lewis Hamilton: "Er is niets persoonlijks tussen mij en Valtteri"

Lewis Hamilton heeft aangegeven dat er niets speelt tussen hem en zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De twee Mercedes-coureurs vochten een mooie strijd uit tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, het was voor het eerst sinds het afscheid van Nico Rosberg dat Lewis Hamilton betrokken raakte bij een één-tegen-één gevecht met zijn teamgenoot.

"Er is niets persoonlijks tussen mij en Valtteri", gaf de leider in het wereldkampioenschap aan. "Komend weekend probeer ik als winnaar uit de bus te komen."

"Ik ben niet naar Silverstone gekomen om iets te bewijzen. Ik moet gewoon mijn best doen om te winnen. Elk weekend is het anders, maar ik denk dat dit tot nu toe een van mijn sterkste seizoenen is. Sowieso mijn sterkste seizoen in de Formule 1."

De Engelsman is tot nu toe zeer dominant geweest en dat is mede gekomen door de sterkte van de Mercedes W10. "Mijn vertrouwen in de auto is ongelooflijk hoog en ik weet wat de auto kan. Ik denk dat de ervaringen van afgelopen seizoen mij geholpen hebben om nog beter voor de dag te komen."