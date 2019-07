Toro Rosso bindt Moose Craft Cider als sponsor aan zich

Scuderia Toro Rosso heeft een nieuwe sponsor aan zich weten te binden. De logo's van Moose Craft Cider zullen vanaf de Grand Prix van Duitsland op de monocoque en de motorkap te zien zijn.

Moose, een Thais bedrijf dat appelcider maakt, heeft een dubbelslag geslagen, want Toro Rosso-coureur Alexander Albon werd aangetrokken als de allereerste ambassadeur van het bedrijf. Naast dat de logo's van het bedrijf aan de zijkanten van de STR14 te zien zal zijn, zal Moose ook logo's krijgen op de raceoveralls bij het Italiaanse team. Ook zal de helm van Albon het logo dragen.

"Het is een echte eer om ambassadeur van het merk Moose Craft Cider te zijn, een jong en ambitieus Thais merk waar ik me persoonlijk mee identificeer. Het laat ook zien dat de Formule 1 groeit aan populariteit in mijn thuisland Thailand, iets wat mij erg trots en blij maakt", vertelde Albon bij de bekendmaking van de sponsorovereenkomst.

'Thaise sponsor en Thaise coureur logische combinatie'

Teambaas Franz Tost voegde daaraan toe: "Moose Craft Cider is een bekend Thais merk en we zijn trots op de samenwerking. Het is fantastisch dat een Thais bedrijf in het team investeert en het laat duidelijk zien dat Alex' populariteit in het land groeit en dat het team progressie boekt. Het is logisch om een Thaise partner te hebben in combinatie met een Thaise coureur en we hopen in de komende maanden meer Thaise fans te verwerven."