Vettel: "Formule 1 heeft geen behoefte aan extra races op stratencircuits"

In de week voorafgaand aan de Britse Grand Prix maakte de British Racing Drivers Club (BRDC) bekend dat de Formule 1 nog tot en met 2024 op Silverstone blijft. Sebastian Vettel is daar blij mee, want hij racet liever op Silverstone dan op een stratencircuit door Londen.

Silverstone tekende voorafgaand aan de Britse Grand Prix dus een nieuw, vijfjarig contract met de Formule 1. De race zou in 2019 haar laatste editie hebben, omdat de BRDC een ontsnappingsclausule liet activeren. Er werd echter een nieuwe deal gesloten met de sport en het lukte de BRDC daarbij om te bedingen dat er tot 2023 geen Formule 1-race door de straten van Londen georganiseerd mag worden.

Vettel vindt stap naar racen in steden overbodig

De Formule 1 kijkt al een tijdje naar de mogelijkheden om een race in Londen te organiseren. Dat past geheel binnen het voornemen van Liberty om de sport meer richting de steden te laten trekken. Hoewel een race in Londen ter aanvulling zou zijn op de Britse Grand Prix op Silverstone, wordt gevreesd dat de traditionele circuits op termijn het onderspit gaan delven. Vettel is dan ook blij dat de Formule 1 tot en met 2024 op Silverstone blijft.

"Laten we zeggen dat ik blij ben met Silverstone. Het is volgens mij een geweldige plek en het is geen probleem om hier een goede show neer te zetten of een geweldig publiek te hebben. Het is een van de beste races die we hebben en ze zijn ook eerlijk, zelfs voor mij als Duitser. Ik denk niet dat het echt nodig is om naar steden te gaan, want ik weet niet of er meer mensen bij zullen zijn. Dit is geweldig."

"Ieder jaar kan ik me herinneren dat er meer dan 100.000 toeschouwers waren. Silverstone is de thuisbasis van de autosport, dus hier moeten we blijven komen. Ik ben blij dat we blijven en niet iets eigenaardigs proberen. Het is volgens mij een geweldig circuit en iedere coureur houdt ervan. Ik hoop dat Silverstone een goede deal heeft kunnen sluiten en er veel uit heeft geperst bij Liberty."