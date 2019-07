Aston Martin overweegt motorleverancier Red Bull te worden in geval Honda stopt

Red Bull Racing titelsponsor Aston Martin overweegt Red Bull van motoren te gaan voorzien, mocht Honda besluiten hun Formule 1-project geen vervolg geven, zo meldt Autosport. De Britse autofabrikant is nu al enkele jaren als sponsor verbonden aan het Oostenrijkse team en zou die band graag intensiveren. Op dit moment beleeft Red Bull echter een behoorlijk succesvolle samenwerking met de Japanse motorleverancier, al is nog steeds niet helemaal duidelijk of zij ook na 2020 aan de Formule 1 verbonden blijven. Aston Martin staat dus in dat geval klaar om hun partner van motoren te voorzien.

"Zouden wij graag onze betrokkenheid bij de Formule 1 uitbreiden? Dat hangt af van de situatie," zegt Aston Martin CEO Andy Palmer. "Een logische volgende stap zou zijn het leveren van motoren en onze betrokkenheid hangt af van de keuze of Honda besluit door te gaan met het ontwikkelen van hun motoren. Het moge duidelijk zijn dat zij veel meer geld en mankracht hebben, dus op dit moment zijn we niet van plan ons te gaan mengen in een gevecht met Honda, zolang hun relatie met Red Bull in stand blijft."

"Wij juichen de relatie tussen Red Bull en Honda alleen maar toe en zien graag dat deze stand houdt. Voorlopig weet echter nog niemand wat de regels na 2020 zijn en wie dan nog gecommitteerd zal zijn aan de Formule 1. Wij staan in ieder geval klaar, maar hopen dat Honda doorgaat. Onze focus ligt nu vooral op het ontwikkelen van de Valkyrie, Valhalla en Vanquish-series en de resultaten in Le Mans.

Red Bull ook betrokken bij ontwikkeling Le Mans-versie Valkyrie

De technische afdeling van Red Bull Racing zal ook betrokken blijven bij de ontwikkeling van de Le Mans-versie van de Valkyrie. Palmer denkt dat dat ook de hechte band tussen Aston Martin en Red Bull Racing reflecteert: "Het einde van ons huidige contract met hen is slechts een blad papier. Wij zullen aan hen verbonden blijven zolang zij racen en zij zullen ons ondersteunen in alle andere dingen waar wij ons in betrekken. Ik voorzie voorlopig geen einddatum van ons contract."