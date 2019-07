Max Verstappen speelt de hoofdrol in een nieuwe reclamespot van Mobil 1. De fabrikant van motorolie en brandstof is als partner verbonden aan Red Bull Racing en heeft de Nederlander ingezet voor een commercial.

In de commercial prijst Mobil 1 haar motorolie op een bijzondere manier aan door een foto van Verstappen met dezelfde krachten te behandelen als de krachten die de Formule 1-motoren leveren met de olie van het bedrijf. Het resultaat is duidelijk volgens de reclame: de motorolie van Mobil 1 is tegen veel meer krachten bestand dan het schilderijtje van Verstappen.