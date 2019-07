Winnares W Series verdient half miljoen prijzengeld met titel

De eerste winnares van het kampioenschap in de W Series kan een mooi bedrag op haar rekening bijschrijven. Het kampioenschap verdeelt in totaal 1,5 miljoen dollar aan prijzengeld, waarvan 500.000 dollar voor de winnares is weggelegd.

De W Series is in 2019 bezig met haar eerste seizoen, nadat het idee in 2018 ontwikkeld werd. Inmiddels zijn de eerste vier races van het kampioenschap verreden, terwijl er nog twee op het programma staan. Een van die races wordt komend weekend gehouden op TT Circuit Assen, terwijl het seizoen afgesloten wordt op Brands Hatch.

De klasse moet dienen als opstap voor vrouwen richting een toekomst in de autosport en daarom wordt er een mooie pot met prijzengeld onder de dames verdeeld. In totaal wordt er anderhalf miljoen uitgedeeld, waarbij de winnares 500.000 dollar krijgt, de nummer 2 in het kampioenschap 250.000 dollar en de nummer 3 krijgt 125.000 dollar. Dat bedrag bouwt helemaal af naar 7.500 dollar voor de twee reservecoureurs van het kampioenschap.

Vanaf 2020 punten om richting superlicentie te werken

De klasse is momenteel nog niet opgenomen in de autosportladder om punten te verdienen voor de superlicentie, maar daar gaat volgend seizoen verandering in komen. De internationale autosportbond FIA is momenteel nog aan het onderzoeken hoeveel coureurs er punten moeten krijgen en hoeveel punten dit moeten zijn.

Tevens is er meer duidelijk geworden over het selectieproces voor het seizoen 2020. De nummers 1 tot en met 12 van het huidige kampioenschap zullen wederom een uitnodiging krijgen om in 2020 deel te nemen. De overige coureurs kunnen zich wederom aanmelden voor het selectieproces, net als andere vrouwen met een FIA International C-licentie, die dit jaar niet in de W Series reden.