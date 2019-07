Gasly tevreden na eerste dag: "Kan nog beter, maar gevoel is goed"

Het is dit seizoen nog niet vaak gebeurd, maar Pierre Gasly maakte op de vrijdag van de Britse Grand Prix een sterkere indruk dan teamgenoot Max Verstappen. De Red Bull-coureur sprak na afloop over een 'erg goede dag'.

Gasly had vrijdag een klein hoogtepuntje tijdens de eerste vrije training. De Fransman noteerde in die sessie met afstand de snelste tijd. Een herhaling daarvan zat er in de tweede vrije training niet in, maar met een vijfde tijd wist hij Verstappen wel voor te blijven. Hoewel Gasly niet helemaal tevreden was met zijn snelste ronde in VT2, sloot hij de dag wel met een goed gevoel af.

"Ik ben blij. Van onze kant was het een erg goede dag. We hebben veel veranderingen doorgevoerd sinds Oostenrijk en we hebben een goed plan voor hoe we dingen kunnen verbeteren, zowel van mijn kant als vanuit het team. Het lijkt vooralsnog te werken. Het is pas vrijdag en we moeten morgen afwachten, maar het gevoel van vandaag is een stuk beter."

Wind op Silverstone zorgde voor balansverschillen

De omstandigheden op Silverstone waren vrijdag behoorlijk lastig. Het gloednieuwe asfalt bleek aanvankelijk nog wat glad te zijn, maar met name de wind bleek uiteindelijk een belangrijke rol te gaan spelen. Gasly merkte dat vanuit zijn RB15 ook: de balans van de bolide was per bocht anders.

"Er stond superveel wind, dus de balans van de auto verschilde per bocht en je gleed veel. De middagsessie was niet super en ik weet dat ik nog wat meer kan vinden. Ik denk dat het voor iedereen lastig is en het wordt belangrijk om morgen geen fouten te maken."