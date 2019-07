Williams behoudt titelsponsor ROKiT tot en met 2023

Daar waar Haas F1 haar titelsponsor al snel kwijt dreigt te raken, heeft Williams op dat vlak juist goed nieuws. Titelsponsor ROKiT heeft het driejarige contract met twee extra seizoenen laten verlengen tot eind 2023.

Williams beleeft tot nu toe een bijzonder teleurstellend 2019. Het team had haar auto niet op tijd af en toen deze enkele dagen te laat arriveerde bij de wintertests, bleek de bolide ook nog eens veel langzamer dan de concurrentie. Na negen races is het Britse team dan ook nog altijd puntloos, want Robert Kubica en George Russell kunnen meestal niet van de laatste posities af komen.

ROKiT houdt vertrouwen ondanks matige resultaten

In februari werd ROKiT als nieuwe titelsponsor aangekondigd. Het contract zou oorspronkelijk een looptijd hebben van drie jaar, maar de slechte prestaties hebben de smartphonemaker niet afgeschrokken. Het bedrijf is zelfs bereid gebleken om het contract met twee seizoenen te verlengen, waardoor Williams tot en met 2023 verzekerd is van inkomsten en sponsoring van ROKiT.

"Wij zijn erg blij om deze verlenging van onze samenwerking met ROKiT aan te kondigen", vertelde plaatsvervangend teambaas Claire Williams. "Zoals ik in februari zei, is dit een natuurlijke samenwerking, gebaseerd op de gedeelde waarden innovatie, excellente engineering en vertrouwen."

"ROKiT heeft zich op een uitdagend moment bij het team gevoegd en het betekent veel voor ons dat ze in onze visie geloven en zich willen verbinden aan het helpen ons dingen te bereiken. Ik heb persoonlijk genoten van het werken als team met ROKiT en ik kijk ernaar uit om dit werk voort te zetten in de jaren die voor ons liggen."