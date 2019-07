Williams overweegt overstap naar Renault-motoren

In hun zoektocht naar hoe ze weer aansluiting bij het middenveld in de Formule 1 kunnen komen, lijkt het al voor het tweede jaar beroerd presterende Williams uit te zijn gekomen bij een interessante strategische keuze. Het enige onderdeel van de huidige auto wat namelijk wel naar behoren lijkt te presteren, de Mercedes-motor, wil men vanaf 2020 vervangen voor de minder sterke Renault-motor, zo meldt Autobild. Mercedes wil het roemruchte team uit Grove naar verluidt opleggen om met de door hun ontwikkelde versnellingsbak te rijden, maar dit druist in tegen de onafhankelijke filosofie die Williams aanhoudt.

De spanningen in de relatie zijn daardoor zo hoog opgelopen dat Williams zo snel mogelijk over zou willen stappen naar een andere motorleverancier en vandaar wordt volgens Autobild inmiddels al onderhandeld met Renault. Hoewel de Franse motorleverancier niet het vermogen kan bieden dat Mercedes momenteel levert, geven zij hun klantenteams namelijk wel volledige vrijheid in het verdere ontwerp van de auto. Bovendien heeft Williams, ondanks dat het een van de sterkste motoren bezit, niets te verliezen. Al voor het tweede jaar op rij presteert het team dramatisch, nadat de teller in 2018 op zeven punten bleef steken, is het na negen races in 2019 als enige nog puntloos.

McLaren en Mercedes weer verenigd?

Volgens Autobild zou de overstap van Williams naar Renault ook nog gevolgen kunnen hebben voor de rest van de grid. Het zou Mercedes namelijk de ruimte bieden om weer motoren te leveren aan McLaren, een alliantie die tussen 1995 en 2014 al vier kampioenschappen opleverde. Er kunnen echter vraagtekens gezet worden of McLaren wel zit te wachten op opnieuw een overstap naar een andere motorleverancier. Het team lijkt na 4 mindere jaren namelijk eindelijk de weg omhoog ingezet te hebben en is op dit moment het beste team van het middenveld, aangezien ze met 20 punten voorsprong vierde staan in het constructeurskampioenschap.