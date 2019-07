Van der Garde: "Gasly wordt nog dit seizoen vervangen door Hülkenberg

De toekomst van Pierre Gasly was vrijdagavond ook bij het Formule 1 Café van Ziggo Sport het onderwerp van gesprek. Giedo van der Garde is ervan overtuigd dat Nico Hülkenberg de Fransman nog gaat vervangen dit seizoen.

Door een reeks matige resultaten staat de positie van Gasly bij Red Bull Racing onder druk. De jonge coureur rijdt dit seizoen voor het eerst in dienst van het Oostenrijkse team, maar een goede indruk maakt hij vooralsnog niet. De race in Oostenrijk was het dieptepunt: op een ronde achterstand van winnaar en teamgenoot Max Verstappen werd Gasly slechts zevende.

Opties binnen Red Bull niet goed genoeg volgens Van der Garde

Aanleiding genoeg volgens Van der Garde dat Red Bull naar alternatieven gaat kijken. Bij gebrek aan interne oplossingen verwacht hij dat Hülkenberg gehaald gaat worden. "Ik denk serieus dat Gasly dit jaar nog vervangen wordt door Hülkenberg. Dat Hülkenberg na de zomerstop al naar Red Bull gaat. Albon vind ik persoonlijk misschien nog iets te jong en Kvyat willen ze misschien niet terughalen. Hülkenberg kan natuurlijk wel gas geven."

Robert Doornbos is van mening dat Red Bull Racing daarmee haar eigen Junior Team een beetje te kakken zet. Jack Plooij sluit zich vervolgens aan bij Van der Garde. "Hij heeft tegen ons gezegd dat het bullshit is, maar ik weet inmiddels zeker dat er een gesprek geweest is bij Red Bull over Nico Hülkenberg."