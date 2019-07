Marko voert druk op: "Gasly krijgt tot zomer om te gaan presteren"

De druk op Pierre Gasly bij Red Bull Racing begint langzaam maar zeker toe te nemen. Talentscout Helmut Marko geeft de Fransman tot de zomerstop de tijd om te gaan presteren, anders gaat hij mogelijk ingrijpen.

Gasly heeft het tot dusver zeer lastig bij Red Bull Racing. Na een moeilijke openingsfase van het seizoen leek hij na de Grand Prix van Azerbeidzjan de weg omhoog gevonden te hebben, maar niets is minder waar gebleken. De laatste drie races loopt het weer voor geen meter bij Gasly, waardoor velen denken dat zijn dagen bij Red Bull Racing geteld zijn.

Binnen het team lijkt teambaas Christian Horner de rust te willen bewaren, maar talentscout Marko zit er fel bovenop bij Gasly. Hij liet zich al meerdere malen zeer kritisch uit over de prestaties van de Fransman. Ook na Oostenrijk was dat het geval. Gasly werd slechts zevende, terwijl teamgenoot Max Verstappen de race wist te winnen. Nog pijnlijker was dat de Nederlander een ronde voorsprong op hem had genomen.

Marko geeft Gasly niet volledig schuld voor matige prestatie

Dat Gasly op de Red Bull Ring zo'n grote achterstand had op Verstappen kwam volgens Marko niet alleen door de Fransman zelf. "Het resultaat in Oostenrijk kan deels verklaard worden door het feit dat we een nieuwe voorvleugel hadden. Dat was een grote stap, maar we hadden er nog maar één en Max kreeg hem", verklaarde Marko tegenover Auto Bild.

Toch ziet de Oostenrijkse voormalig Formule 1-coureur dat Gasly snel zijn resultaten moet verbeteren. Hij stelt zelfs een ultimatum voor het moment waarop zijn coureur de resultaten op de rit moet hebben. "Desalniettemin zal Gasly zich moeten verbeteren, vooral in het inhalen. Hij moet tegen de zomerstop gaan leveren, maar ik weet zeker dat we hem daartoe zullen krijgen."