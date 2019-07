Hakkinen: "Jammerlijk dat stewards Verstappen's inhaalactie onderzochten"

Mika Hakkinen baalt ervan dat de stewards het nodig achtten om de inhaalactie van Max Verstappen op Charles Leclerc tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

In de laatste ronden streden Leclerc en Verstappen om de overwinning op de Red Bull Ring. Tijdens de 69ste ronde ging de Red Bull Racing-coureur in de derde bocht voorbij aan de Ferrari, maar daarbij was er kortstondig contact. De stewards kozen ervoor om het incident te onderzoeken, waardoor Verstappen pas drie uur zeker was van zijn zege.

Hakkinen, zelf tweevoudig wereldkampioen die er niet vies van was om een stevig duel uit te vechten, vindt het jammer dat de stewards het incident überhaupt onder de loep genomen hebben. "Het is jammer dat er wat onzekerheid was over of de stewards een straf zouden toekennen voor de inhaalactie van Max op Charles."

"Voor mij was het een duidelijk voorbeeld van hard, maar netjes inhalen. Toen de auto's de apex van de bocht bereikten, had Max de inhaalactie al gemaakt. Ik begrijp waarom Leclerc op de buitenste lijn probeerde te blijven, maar je kan de uitloopstrook niet gebruiken om in te halen. Het was een goed duel en Max verdiende deze overwinning echt."

Zege Honda 'goed nieuws voor de Formule 1'

De overwinning van Verstappen en Red Bull betekende ook dat Honda weer terugkeerde naar de hoogste trede van het podium. Dat gebeurde in 2006 voor het laatst, toen Jenson Button namens het Japanse fabrieksteam won. Hakkinen vindt het goed voor de Formule 1 dat ook de vierde motorleverancier van het hybride tijdperk eindelijk een zege gepakt heeft.

"Het was een belangrijke zege voor Honda en dit is goed nieuws voor de Formule 1, want het is voor alle fabrikanten in het wereldkampioenschap belangrijk om hun succesmoment te hebben. Honda is al sinds de jaren '60 een sterke supporter van de Formule 1 en het is geweldig om ze weer bovenaan het podium te zien na een aantal jaren met teleurstellingen."