Binotto: "Beter voor de Formule 1 dat we niet in protest gaan tegen besluit"

De stewards hebben in Oostenrijk besloten om Max Verstappen geen straf te geven voor de botsing met Charles Leclerc in het duel om de leiding. Ferrari-teambaas Mattia Binotto staat niet achter het besluit, maar protesteert in het belang van de sport niet.

Leclerc en Verstappen kwamen in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix met elkaar in aanraking toen ze streden om de leiding. Verstappen liet weinig ruimte over, waardoor ze elkaar raakten en Leclerc de uitloopstrook moest gebruiken. Pas zo'n drie uur na de race kwam naar buiten dat er definitief geen straf uitgedeeld zou worden aan Verstappen.

Ferrari staat niet achter besluit, maar gaat niet in protest

Het was een besluit dat bij Binotto niet in goede aarde viel, maar wel gaf de Italiaan aan dat hij het besluit van de stewards volledig respecteert. Dat zou volgens hem beter zijn voor de Formule 1 als geheel. "We respecteren het besluit van de stewards volledig. Zij zijn de rechters en dat moeten we respecteren. Bovenal denk ik als Ferrari-fan, en dat ben ik uiteindelijk, dat het tijd is dat de Formule 1 de bladzijde omslaat en en dit soort incidenten ziet als dingen die kunnen gebeuren tijdens een race."

"We zeggen vaak dat we de coureurs vrijer moeten laten om te racen. We zijn nu dus niet blij met de beslissing en staan er ook niet achter, maar we weten dat we verder moeten, omdat het goed is voor de sport en de Formule 1. Bravo voor Max Verstappen, die vandaag won en een geweldige race gereden heeft en dat geldt ook voor Charles. Charles reed erg sterk en er zullen nieuwe kansen aankomen."

Binotto ziet verschillende interpretaties bij incidenten

De belangrijkste reden dat Binotto en Ferrari niet achter het uitblijven van een straf staan, is het feit dat er in de voorgaande races wel straffen uitgedeeld zijn voor vergelijkbare vergrijpen. Binotto denkt daarbij onder andere terug aan de Canadese Grand Prix, toen Sebastian Vettel een controversiële straf kreeg.

"We geloven nog steeds dat het een verkeerde beslissing is. Dat is onze eigen mening. Wij vinden dat Charles genoeg ruimte liet, dus hem treft geen blaam. Er was een botsing en hij werd van de baan geduwd. Er zijn heldere regels, of we dat leuk vinden of niet, maar in de afgelopen races zijn precies dezelfde regels toegepast. Wij geloven absoluut dat in deze twee gevallen de interpretatie anders is geweest."