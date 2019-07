Lewis Hamilton kwalificeerde zich in Oostenrijk op de tweede positie, maar hij liep gedurende de sessie wel tegen een gridstraf aan voor het ophouden en hinderen van Kimi Raikkonen.

Hamilton werd bestraft voor een voorval dat plaatsvond in het eerste deel van de kwalificatie. De Mercedes-coureur was bezig met zijn outlap toen hij in bocht 3 op onhandige wijze probeerde aan de kant te gaan voor Raikkonen, die bezig was met een snelle ronde. Dat lukte niet, waardoor de Alfa-coureur zijn ronde moest afbreken. Gevolgen voor de Fin had het niet, want hij wist desondanks Q3 te bereiken.

Voor Hamilton wachtte er echter een straf na de sessie. De vijfvoudig wereldkampioen kreeg van de stewards drie plaatsen gridstraf, maar door de straf van Kevin Magnussen vertrekt de Brit vanaf positie 4. Namens Sky Sports legde Karun Chandhok uit waarom Hamilton de straf kreeg en hoe hij anders had kunnen handelen in de situatie.