Raikkonen verwachtte straf voor Ricciardo na inhaalactie Franse GP

Daniel Ricciardo kreeg in Frankrijk twee straffen voor vergrijpen in de laatste ronde. Voor een van de twee straffen valt volgens Kimi Raikkonen wel iets te zeggen.

Ricciardo en Raikkonen waren beiden betrokken bij het gevecht in de laatste ronde van de Franse Grand Prix, waar ook Lando Norris en Nico Hülkenberg onderdeel van waren. Ricciardo kwam uiteindelijk als zevende over de meet in de race, maar die plaats moest hij inleveren nadat hij twee tijdstraffen van vijf seconden had gekregen.

Raikkonen zet vraagtekens bij een van de twee straffen

Die kreeg hij voor het onveilig terugkeren op de baan en van de baan duwen van Norris, een straf die Raikkonen in Oostenrijk een onderwerp van discussie noemde. De tweede straf vond de Fin wel terecht: Ricciardo haalde de Alfa Romeo-coureur namelijk buiten het asfalt in.

"De eerste straf was een grensgevalletje. Hij ging van de baan af en kwam terug, maar echt wijd ging hij niet. Bij de tweede straf wist ik dat er ergens een einde aan de baan komt, vooral op het rechte stuk. In de bochten is het soms lastig te zeggen of je er voordeel van hebt of niet. Ik wist dat er ruimte was voor hem aan de rechterkant, maar ook dat er gevolgen zouden zijn als hij die kant zou kiezen."

"Dat deed hij. Als er een muur had gestaan, was hij niet zo makkelijk aan mij voorbij gekomen. We kennen de regels allemaal. Ik denk niet dat we tijdens het racen altijd aan de regels denken. Je neemt echter wel het besluit en op een gegeven moment zal hij wel gedacht hebben 'we zien wel wat er gebeurt' toen hij langs me ging. Dit was dus het resultaat."