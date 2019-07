Mercedes ongerust over de koeling van haar motor in Oostenrijk

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat het team zich in een 'marginale' situatie bevindt op het gebied van motorkoeling voor de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend.

De Duitsers, leiders in het wereldkampioenschap, zullen naar volgens Wolff niet kunnen tippen aan de hoge snelheden die de Ferrari-motoren kunnen gaan halen op de Red Bull-ring. In het westen en midden van Europa worden dit weekend temperaturen van boven de 30 graden verwacht.

"Ik denk dat als je kijkt naar de sterke punten van Ferrari, dat ze dit jaar meer power kunnen genereren dan wij. Ik denk niet dat wij in staat zijn om dat tijdens de Oostenrijkse Grand Prix te evenaren", sprak een behoudende Wolff.

"Op de heuvels in Spielberg kan deze power in hun voordeel zijn en wij zullen daar wat meer moeite mee hebben. Als je kijkt naar de situatie van de aankomende Grand Prix (met 32 graden) geloof ik dat Ferrari in het voordeel is. Het zou voor ons een moeilijk weekend kunnen worden", verklaarde de Oostenrijker over zijn 'thuisrace'.

Mercedes beschikt echter over een enorme voorsprong van 140 in het constructeurskampioenschap, het team won alle acht Grands Prix van dit seizoen.

"We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Valtteri zich op een goede plaats zal bevinden", benadrukte Wolff. "Hij weet dat we absoluut neutraal zullen zijn en dat we beide coureur gelijke kansen geven."

"Met een goede start tijdens de laatste races had hij meer posities kunnen winnen. Hij weet dat zelf ook. Ik ben optimistisch dat Valtteri maar één goed weekend nodig heeft om de titelstrijd weer helemaal open te gooien", sloot Wolff af.