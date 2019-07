Officieel: Technisch directeur Lowe vertrekt definitief bij Williams

Een eerste slachtoffer van de slechte resultaten van Williams in 2019 is gevallen. Paddy Lowe zal niet meer terugkeren van zijn verlof en vertrekt dus definitief als technisch directeur van het team.

Lowe voegde zich in 2017 bij Williams, nadat hij daarvoor met veel succes gewerkt had bij Mercedes. Na de bijzonder slecht verlopen wintertests in Barcelona, waar Williams te laat arriveerde en twee volledige dagen miste, besloot de technisch directeur om met verlof te gaan. Dat verlof wordt nu omgezet in een definitief vertrek, zo kondigde Lowe zelf aan.

"Na een periode van nauwkeurige reflectie heb ik de beslissing genomen dat ik niet meer aan het werk ga bij Williams. Ik wens al mijn voormalige collega's het allerbeste om de uitdagingen die te wachten staan te tackelen en ik ben er zeker van dat ze dit kunnen. Ik wil de fans van Williams, die zoveel steun geven, in het bijzonder bedanken."

Twee seizoenen met Lowe verliepen bijzonder moeizaam

Lowe werd in 2017 met veel bombarie binnengehaald door Williams, maar de samenwerking wierp haar vruchten niet af. In 2018 produceerde het technische team van de renstal al een auto die niet aan de verwachtingen voldeed, want er werden slechts zeven punten gescoord. Dit jaar staat Williams er nog slechter voor: na acht races bedraagt de oogst nul punten en ook is het team nog niet in de buurt van een puntenfinish geweest.

Plaatsvervangend teambaas Claire Williams liet weten: "We begrijpen en respecteren de beslissing die Paddy genomen heeft en we wensen hem het beste voor de toekomst." De precieze invulling van Lowe's rol bij Williams is nog onduidelijk. Er is niet onmiddellijk een vervanger benoemd, maar aerodynamica-specialist Doug McKiernan werd na het verlof van Lowe wel degene die de technische richting van de auto moet bepalen.