Buitenlandse media zien Verstappen domineren

Max Verstappen is bezig aan een zeer goede reeks en een overwinning hing daarom wel in de lucht. Die kwam er dan ook in Mexico, waar ook de buitenlandse media de Nederlander zagen domineren.

Sky Sports zag volwassenheid bij de Red Bull Racing-coureur. "Verstappen had in Mexico een geweldige vorm en gebruikte zijn frustratie door in de eerste bocht meer spierballen te tonen dan Lewis Hamilton. De Nederlander domineerde het hele weekend, alleen kon hij net geen pole position pakken. Wat hij echter op zondag liet zien was fenomenaal. Hij had vanaf de start de controle over de wedstrijd wat zijn volwassenheid toonde. Verstappen verdient de credits voor de vorm waarin hij nu verkeert."

Auto, Motor und Sport uit Duitsland gaf Verstappen een 10, maar kwam toch nog even terug op de kwalificatie. "Max was zonder enige twijfel de snelste man van het weekend. Het enige minpuntje was het feit dat hij zijn pole-ronde verknalde, met twee kleine foutjes in zijn snelste kwalificatierondje. Ook Ricciardo kende tijdens het terugschakelen problemen met de motor, maar de Australiër wist er beter mee om te gaan."

Het Franse L'Equipe zag Verstappen controleren. "Bij de start zette hij de wedstrijd naar zijn hand, door zijn teamgenoot en Lewis Hamilton achter zich te laten. Nadien profiteerde hij goed van het alleen rijden, de betere aerodynamica en de lagere bandenslijtage. Aan de finish kon hij geheel verdiend zijn vijfde overwinning vieren. Verstappen had de hele race helemaal onder controle en hoefde zich amper zorgen te maken."

La Gazzetta Dello Sport zag Verstappen zijn frustratie in positieve zin omzetten. "Hamilton had een bliksemstart en plantte zich direct tussen de beide Red Bulls. Hij dacht zelfs de eerste plek te kunnen pakken, maar Verstappen remde zo laat mogelijk en kwam daardoor aan de leiding te liggen. De vijfde overwinning in zijn Formule 1-carrière was een hele mooie. Verstappen startte met de woede van een leeuw. Daarna legde hij een onwaarschijnlijk tempo op de mat, wat niemand hem kon nadoen."

Het Spaanse Marca beloonde Verstappen ook met een 10. "Aan het begin van de race pakte hij meteen de eerste plek. Die eerste plek pakte hij in de kwalificatie net niet, omdat teamgenoot Daniel Ricciardo op een haar na sneller was. De rijder van Red Bull domineerde de race op de zondag echter van begin tot eind."