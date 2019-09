Ecclestone: "Geen plek voor Ross Brawn bij ons"

Ross Brawn heeft niets te zoeken in de leiding van de Formule 1. Dat is de reactie van Bernie Ecclestone op de geruchten dat Brawn door nieuwe eigenaar Liberty Media naar voren is geschoven om het sportieve gedeelte van de Formule 1 aan te sturen. Brawn kan zich volgens Ecclestone veel beter nuttig maken bij de internationale autosportbond FIA.

De commerciële baas van de Formule 1 vertelde aan Autosport: "Ik zou het geweldig vinden als Ross bij de FIA aan de slag zou gaan, daar kan hij uitstekend werk verrichten. Ik heb hem al geruime tijd niet meer gesproken, dus ik weet niet wat hij kan en wil doen. Maar er is geen plek voor hem bij ons. We hebben geen engineers nodig, ook niet iemand met de vaardigheden van Ross."

Toch heeft Liberty Media straks het laatste woord, erkent ook Ecclestone. "Liberty is aandeelhouder. Chase Carey heeft de rol van voorzitter overgenomen van Peter Brabeck, maar ze zijn nog niet de baas over het bedrijf. Liberty bezit ongeveer tien procent van de aandelen en heeft het nog niet voor het zeggen. En ik ben de directeur van dat bedrijf."

"Het bedrijf is hetzelfde als het altijd geweest is. Zodra Liberty als grootaandeelhouder de controle over het bedrijf krijgt, dan kunnen ze doen wat ze willen. Dat geldt voor iedereen die eigenaar is van een bedrijf. Maar op dit moment bezitten ze het bedrijf nog niet, dus zijn ze ook nog niet in de positie om mensen aan te stellen en de lijnen uit te zetten."

