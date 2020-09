Beitske Visser doet volgende week mee aan de 24 Uur van Le Mans. De 25-jarige coureur uit Dronten heeft een plek gekregen in het team van Richard Mille Racing. Visser vormt samen met de Colombiaanse Tatiana Calderón en Sophia Flörsch uit Duitsland het vrouwelijke rijderstrio van het Franse team dat uitkomt in de LMP2-categorie.

"Heel mooi om in een van de grootste wedstrijden ter wereld te gaan racen", schrijft Visser op Twitter. De Flevolandse deed de afgelopen weken al wat ervaring op in het langeafstandsracen, in de Europese Le Mans Series. Nu gaat ze ook de roemruchte 24 Uur rijden. Calderón en Flörsch stonden al op de voorlopige startlijst, Visser komt daar nu bij. De Nederlandse maakte in het verleden een tijdje deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull.

❗️24H LEMANS❗️Really excited to be racing at one of the biggest races in the world with @Richard_Mille Racing in LMP2 together with @SophiaFloersch and @TataCalde 💪 @fiawim pic.twitter.com/WSfaJTHXEe