Viscaal vindt zitje bij Proton Competition

Bent Viscaal rijdt ook dit jaar weer in een aansprekend kampioenschap. De Nederlandse coureur heeft een zitje gevonden bij het team van Proton Competition in de European Le Mans Series. Het team en het kampioenschap zijn geen onbekenden voor Viscaal.

Viscaal reed vorig jaar nog in het WEC, maar aangezien de LMP2's geen onderdeel meer zijn van dat kampioenschap, moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij keert nu terug in de ELMS, in dit kampioenschap werd hij in 2022 tot 'Rookie of the Year' uitgeroepen. Ook het team van Proton is voor hem niet onbekend, vorig jaar viel hij al twee keer in bij de renstal die eigendom is van de ervaren Christian Ried.

Viscaal zal gaan uitkomen in de zogenaamde Pro/Am-klasse. In deze klasse is één van de coureurs een bronzen coureur. Viscaals nieuwe teamgenoot Giorgio Roda is de bronzen rijder van dienst, de Italiaan rijdt dit jaar ook in het WEC voor de GT3-tak van Proton. Viscaal zal dit jaar niet alleen gaan rijden met de LMP2-wagen van Proton. Als onderdeel van de deal, zal Viscaal ook gaan testen met de Hypercar waarmee Proton rijdt in het WEC en de IMSA. In beide klassen rijdt Proton slechts met één Hypercar, maar het is de hoop om daar in de nabije toekomst meer auto's in te zetten.