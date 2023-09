Viscaal valt op Spa weer in bij Pro Algarve Racing

Bent Viscaal kondigde na afloop van de WEC-race op het circuit van Fuji al aan dat hij nog een extra race zou gaan rijden. De Nederlandse coureur heeft nu bekend gemaakt aan welke race hij gaat deelnemen. Viscaal verschijnt over twee weken aan de start van de European Le Mans Series-race op het circuit van Spa-Francorchamps.

Viscaal rijdt dit seizoen in het WEC voor het team van Prema. De Nederlander presteert zeer solide en dat zorgde ervoor dat een oude bekende van hem recent bij hem aanklopte. Recent reed Viscaal namelijk de ELMS-race op het circuit van Aragón voor het team van Stewart Cox. Viscaal viel bij Pro Algarve Racing en dat deed hij naar behoren. In Spa kruipt hij wederom achter het stuur van deze bolide.

Viscaal zal de wagen wederom delen met Tristan Vautier en Fred Poordad. Viscaal vervangt Jack Hawksworth die een functie elders heeft. De Nederlander reageert verheugt op zijn invalbeurt: "Het is een mooie kans. In Aragón mocht ik weer ervaren hoe goed het team en ik bij elkaar passen. De samenwerking verliep gewoon weg vlekkeloos. Stewart Cox en ik hebben een goede band opgebouwd sinds ik begin 2022 mijn debuut in de endurancewereld mocht maken. Als kansen zich voordoen, maken wij er graag gebruik van om de krachten te bundelen."