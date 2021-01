Kamaz wederom de sterkste, dit keer met Sotnikov

Bij de trucks is de eindzege in Dakar 2021 weinig verrassend naar Kamaz gegaan. Het Russische merk was ook deze editie weer heer en meester. De winst was weggelegd voor Dmitry Sotnikov, zijn eerste Dakar-overwinning. De 35-jarige Rus was in 2017 en 2019 als runner-up geëindigd.

Sotnikov deelde het podium met twee teamgenoten. Anton Shibalov en Airat Mardeev maakten het Kamaz-feestje compleet. Martin Macik hield de eer van Iveco hoog door als beste van de rest een vierde plaats te pakken. Martin van den Brink positioneerde zich keurig in de top tien als beste Nederlander.