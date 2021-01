Bernhard ten Brinke moet opgeven na viervoudige koprol

Voor Bernhard ten Brinke is de Dakar Rally 2021 al voorbij. De Nederlander verkeek zich op een paar greppels in het parkoers en hij sloeg met een snelheid van 160 kilometer per uur over de kop. Maar liefst vier maal rolde de Toyota Hilux over het dak. Ten Brinke en zijn navigator Tom Colsoul konden ongedeerd uitstappen, maar de auto was dusdanig beschadigd dat ze de strijd moesten staken.

Volgens Ten Brinke lag de fout bij het roadbook. "Veertig kilometer voor de finish was het een fijne piste. Dat dachten we althans", vertelde de Nederlander aan RTL GP. "In het roadbook stond niks aangegeven. We reden zo'n 160 kilometer per uur in de zesde versnelling en opeens kregen we drie greppels van zo'n anderhalve meter diep. De auto sloeg daardoor meerdere malen over de kop."

Het betekende het einde van de Dakar Rally 2021 voor Ten Brinke. "Ik wil het team bedanken voor het goede werk, maar ook voor de veiligheid van de auto. De impact was enorm, maar Tom en ik mogen van geluk spreken dat we ongedeerd zijn. Ook wil ik alle fans bedanken. De volgende keer hebben we hopelijk meer geluk."