Etappezege in etappe 2 voor De Villiers, Ten Brinke beste Nederlander op P15

De tweede etappe van de Dakar Rally bij de auto's is gewonnen door Giniel de Villiers. De Zuid-Afrikaan legde de proef van 367 kilometer tussen Al Wajh en Neom sneller af dan nieuwe leider Orlando Terranova en Sjeik Khalid al Qassimi.

De eerste etappe van de loodzware woestijnrally in Saoedi-Arabië werd nog verrassend gewonnen door de Litouwer Vaidotas Zala, die vandaag de elfde tijd reed. Hij gaf ruim 19 minuten toe op De Villiers, die 3 uur, 37 minuten en 20 seconden nodig had om de proef te voltooien. Daarmee was de winnaar van 2009 bijna vier minuten sneller dan Terranova, die wel de leiding in het algemeen klassement overnam.

Al Qassimi, die vorig jaar zesde werd in Dakar, reed in zijn privé-Peugeot naar een sterke derde tijd op bijna zes minuten van de Toyota van De Villiers. Mathieu Serradori werd vierde, voor Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Yazeed Al Rajhi, Benediktas Vanagas, Yasir Seaidan en Jérôme Pélichet op de tiende positie.

Zoals gezegd is Mini-coureur Terranova de nieuwe leider in het algemeen klassement. Na twee proeven heeft de Argentijn een voorsprong van 4 minuten en 43 seconden op merkgenoot Sainz. De eerste Toyota volgt op de derde plek, die in handen is van Al-Attiyah. Serradori bezet verrassend de vierde positie met zijn Century Buggy, terwijl Zala terugzakte naar de vijfde plaats in het klassement.

Nederlanders buiten top 10, pech voor Alonso

Hoewel nog niet alle auto's binnen zijn, lijkt al wel vast te staan dat Bernhard ten Brinke de beste Nederlander van de dag wordt. Na zijn vijfde plaats in de openingsetappe reed hij nu de vijftiende tijd, op 26 minuten van teamgenoot De Villiers. In het algemeen klassement staat Ten Brinke nog net binnen de top 10. Tim Coronel reed de 26ste tijd, Erik van Loon werd vandaag 31ste en Maik Willems staat vooralsnog 35ste in de daguitslag.

Fernando Alonso kent vooralsnog geen goede tweede etappe. De fabriekscoureur van Toyota lag na 100 kilometer op de proef virtueel vierde, maar door technische problemen heeft de Spanjaard inmiddels 2 uur en 30 minuten verloren. Inmiddels is Alonso weer onderweg, maar een goed klassement lijkt hij nu wel op zijn buik te kunnen schrijven.

Uitslag tweede etappe Dakar - auto's

Coureur Merk Tijd 1 Giniel de Villiers

Alex Haro Bravo Toyota 3:37.20 2 Orlando Terranova

Bernardo Graue Mini + 3.57 3 Sjeik Khalid al Qassimi

Xavier Panseri Peugeot + 5.42 4 Mathieu Serradori

Fabian Lurquin Century + 9.39 5 Nasser Al-Attiyah

Matthieu Baumel Toyota + 11.46 15 Bernhard ten Brinke

Tom Colsoul Toyota + 26.05

Algemeen klassement Dakar - auto's