Alonso crasht in competitief debuut in Toyota, maar snelheid hoopgevend

Fernando Alonso heeft zijn competitieve debuut in de Dakar-auto van Toyota niet kunnen opluisteren met een goede klassering. Het tempo van de Spanjaard was hoopgevend, tot hij met zijn bolide over de kop ging.

Dit weekend doet Alonso mee aan de off-road wedstrijd Lichtenburg 400, die in de buurt van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg verreden wordt. Het is na een aantal testdagen de eerste competitieve testwedstrijd in de aanloop naar de Dakar Rally voor de tweevoudig Formule 1-coureur, die in vijfvoudig Dakar-winnaar Marc Coma naast zich heeft zitten als navigator.

Het avontuur van Alonso in Zuid-Afrika verliep echter niet zoals verwacht. Tijdens de eerste proef ging het Spaanse duo na 23 kilometer over de kop, waarbij er vooral grote schade was aan de voorruit van de bolide. Een teamlid van Toyota Gazoo Racing vertelde GPToday.net dat Alonso op dat moment de derde tijd had in de tussenstand, op vijf seconden van Dakar-winnaar en teamgenoot Giniel de Villiers.

Het lukte Alonso en Coma om de proef uit te rijden, maar hun achterstand was eigenlijk te groot om nog geklasseerd te worden. Na reparaties kreeg het team toch toestemming om de tweede proef te rijden, waarbij Alonso twintig minuten voor de rest van de deelnemers mocht beginnen met zijn rit. Ook in deze tweede proef was het geluk hem echter niet gunstig gezind.

Na vijf kilometer reed Alonso met zijn voorruit tegen een vogel aan, waarna de ruit na iets meer dan 30 kilometer rijden in elkaar klapte. Navigator Coma ondersteunde de ruit tot aan de finish, maar het tempo was wederom veelbelovend. Na 30 kilometer had Alonso een achterstand van slechts 15 seconden op De Villiers, wat aantoont dat de snelheid wel aanwezig is bij de regerend WEC-kampioen.

'Fernando en Marc hebben veel geleerd'

Toyota Gazoo Racing liet aan GPToday.net weten dat het een geweldig weekend was, ondanks de pech die Alonso tegenkwam. "Fernando en Marc hebben meer geleerd dan ze zich voor konden stellen. De snelheid is er en dat is geweldig. Nu moeten we ervaring op gaan doen." De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Henk Lategan en navigator Brett Cummings, terwijl De Villiers en Dennis Murphy de tweede positie opeisten.