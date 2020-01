Alonso wijt crash in tweede etappe aan stof achter Erik van Loon

Fernando Alonso lijkt een goed klassement in Dakar op zijn buik te kunnen schrijven. In de tweede etappe verloor hij tweeënhalf uur op winnaar Giniel de Villiers, nadat hij met 'nul zicht' ergens tegenaan was gereden.

Alonso en navigator Marc Coma waren Dakar prima begonnen met de elfde tijd in de eerste proef en ook de start van etappe 2 was veelbelovend. Het duo lag bij de eerste metingen in de top 5, maar viel uiteindelijk ver terug nadat de ophanging van de Toyota Hilux beschadigd raakte. Na afloop van de proef verklaarde Alonso dat het stof achter de Toyota van Erik van Loon hier een belangrijke rol in speelde.

"We hebben iets geraakt in het stof. We weten zelfs niet wat het was, omdat we het niet konden zien. We hadden 48 kilometer heel snel gereden en net Erik van Loon bijgehaald, die voor ons reed. Daarna reden we 120 kilometer in het stof met nul zicht, tot we iets raakten."

Etappe uitgereden zonder voorremmen

Uiteindelijk hebben Alonso en Coma de schade zelf grotendeels weten te repareren, nadat ze eerst van plan waren te wachten op de assistentie-truck. Uiteindelijk zagen ze daarvan af, omdat dit te veel tijd kostte. "We wilden eerst wachten op assistentie, maar de vrachtwagen komt altijd pas na vier of vijf uur. Kalm begonnen we dus uit elkaar te halen wat we uit elkaar konden halen."

"We hadden contact met het team en informeerden ze over de progressie. Op een gegeven moment vertelden ze dat we het bijna konden repareren als we dit en dat eruit konden halen. We werden iets serieuzer en het lukte dus ook. We hebben hier maanden voor getraind dus het was ook onderdeel van de voorbereiding."

Het gevolg was wel dat Alonso en Coma de etappe zonder voorremmen uit moesten rijden. "We hebben zonder voorremmen gereden. We moesten het circuit aan de voorkant afsnijden, dus we moesten voorzichtig rijden. Dat geeft je echter ook meer ervaring. Ik wilde Dakar in volle glorie beleven en dit is onderdeel van de race. Ik ben blij dat ik hier ben en door kan gaan", sloot Alonso af.