Danica Patrick heeft mijn aandacht. Wederom. Vijftien jaar geleden juichte ik haar toe op de ovals, tegenwoordig juich ik haar toe op sociale media. Wat Danica Patrick doet is oprecht en zuiver, waardoor ik graag mijn steentje bijdraag aan het verspreiden van haar boodschap.

Wie het vanwege alle showelementen van afgelopen weekend heeft gemist: Danica Patrick werd bijna omver geholpen door haar eigen borsten. Dat is geen flauwe grap, of iets van schunnige aard – Danica Patrick heeft jaren geleden siliconenimplantaten laten plaatsen, wat killer boobs bleken. Haar immuunsysteem kwam in opstand tegen het niet lichaamseigene materiaal. In recente tijd kreeg Danica voedingsstoffen toegediend via een infuus.

Vorige week ging ze onder het mes en afgelopen weekend stond Danica met een microfoon in de hand op het paddock. Er wordt heden ten dage te pas en te onpas gerept over powervrouwen, maar dit vind ik nou een powerdaad. Terugknokken. Voorafgaand aan het raceweekend deelde Danica inspirerende berichten over haar plan om jonge meisjes te begeleiden in de strijd tegen levensgevaarlijke verleidingen omtrent conformistisch gedrag. Lees: om meer schijt te hebben aan de maatschappelijk gewenste mores.

Is het geen bizarre paradox? Uitgerekend Danica Patrick, die haar fake boobs liet verwijderen, op de paddock in Miami? De plaats die tot nieuw bedevaartsoord van Instagraminfluencers werd gebombardeerd, het circuit wat dienstdeed als afterpartylocatie voor hen die uitgefeest waren op het Met Gala. Daar, waar conformisme hoogtij viert.

Ik hield een unheimisch gevoel over aan die tegenstrijdigheid. Enerzijds juich ik Danica Patrick toe, anderzijds ben ik doodsbang voor de huidige showwereld waarin Formule 1 zich begeeft. Het moet gekker dan gek, excentrieker dan excentriek en overdrevener dan overdreven. Op de startopstelling wemelde het van de influencers die Russell verwarren met een gespierd hondje en bij Latifi denken aan een nieuwe Instagramfilter.

Heeft de Formule 1 daadwerkelijk voet aan wal gezet in Amerika? Nee. De show heeft voet aan wal gezet in de Formule 1 en dus voorzie ik nog meer gekkigheden.

Aangezien fake regeert wordt Las Vegas nog debieler. Coureurs zullen daar halverwege de race plaatsmaken voor een bekende Instagrammer. De Safety Car wordt vervangen door een Danger Car, die om de zoveel tijd een racewagen in de muur jaagt. Wie geen Fortnite-dansje doet voor de start, krijgt tien strafpunten in het WK. Een katsbezopen Charlie Sheen is wedstrijdleider. Voor paddockkaarthouders geldt: met minder dan honderdduizend volgers kom je er niet in.

Het meest opmerkelijke vind ik de meewerkende houding van de coureurs. In de jaren ’80 hadden ze dat clowneske direct aangepakt. Ayrton Senna had alle godslasterende selfiesticks ritueel verbrand. Wie Nelson Piquet de opdracht gaf met American footballhelm het podium te betreden, werd knock-out geslagen met diezelfde footballhelm, Gerhard Berger kaapte dat golfkarretje voor eigen gebruik.

Ik vrees dat Formule 1's huidige showdrang op lange termijn enkel kapotte zieltjes oplevert. Conformisme is namelijk nooit het antwoord en volgens mij wordt niemand, anders dan de huidige eigenaren en aandeelhouders, beter van deze show. Types als Danica Patrick verdienen een voetstuk, zodat uitwassen van conformistische malloterij niet ongezien blijven.

René Oudman