Guanyu Zhou debuteert dit jaar in de Formule 1. Boffen wij even! Niemand wil dit missen. Goed, het was drie jaar lang overleven in de Formule 2 – en uiteindelijk ging de titel verloren aan Piastri – maar Zhou is het grootste talent sinds mensenheugenis. Ik kijk reikhalzend uit naar het moment waarop hij zijn eerste Formule 1-rondjes rijdt.

Een aantal jongeheren die momenteel in het bezit van een Formule 1-contract zijn, komen beter tot hun recht op de golfbaan dan in een racewagen. Nikita Mazepin bijvoorbeeld, alsmede zijn teammaat Mick Schumacher (heeft nergens iets bijzonders laten zien). Lance Stroll en Nicholas Latifi kunnen heus een beetje sturen, maar worden op hun mindere dag om de oren gereden door het vijftienjarige kantinehulpje van de lokale kartbaan. Zhou is niets meer dan een vijfde toevoeging aan het golfclubje.

Valt u iets op? Deze jongens nemen allemaal een flinke tas geld mee, dat klopt. Nog iets anders? Ze hebben allen in de afgelopen vijf jaar hun superlicentie behaald. Via het puntensysteem, dus. Een coureur mag zijn Formule 1-rijbewijs aanvragen na het scoren van veertig licentiepunten. Daarnaast moet-ie minstens achttien jaar oud zijn en een autorijbewijs hebben. Zo konden de vijf van het golfclubje hun superlicenties aanvragen. Je zou verwachten dat juist het superlicentiepuntensysteem gelukszoekers buiten de deur hield, maar niets is minder waar.

Sterker nog: er rijden handenvol toptalenten rond met erelijsten die tien keer zo lang zijn als die van het golfende vijftal bijeen. Denk aan Pato O’Ward, Colton Herta en Rinus VeeKay. Elk van die drie heeft op dit moment niet genoeg licentiepunten gescoord voor een Formule 1-rijbewijs. Frontrunners in de IndyCar, een klasse die een stuk competitiever is dan de Formule 1. Als de golfende vijf wél een superlicentie hebben en coureurs als de bovengenoemde drie niet, dan is er iets goed mis.

Het superlicentiepuntensysteem werd ingevoerd om het pad naar de Formule 1 te bemoeilijken, zodat er niet ieder jaar een puber naar de koningsklasse promoveerde. Althans: dat was de officiële lezing. Dat hele leeftijdsgebeuren is een stropop. Alsof er ieder jaar een versgeperst tienerjochie met puistekop klaarstaat om de wereld te shockeren?

Superlicentiepunten zijn ingevoerd om de Europese opleidingsladder te promoten. Als je daar lang genoeg rondrijdt, heb je vanzelf genoeg punten. Dat is alsof je vrijstelling van het praktijkexamen voor je autorijbewijs krijgt, zodra je meer dan tien pogingen hebt gedaan om het theorie-examen te halen. Hoe lang tolereren we deze gekkigheid nog?

Rijkeluiskinderen besteden het familiefortuin aan zitjes in Europese opleidingsklassen, om uiteindelijk als hobbyracer toe te worden gelaten tot de F1. Daardoor worden wij elk jaar geterroriseerd met bij voorbaat kansloze debutanten en zijn de opleidingsklassen niets meer dan handelshuizen. Het systeem is zo krom als een hoepel. Ik opper een nieuwe manier: iedereen die Formule 1 wil rijden moet in een mule car – Pirelli heeft er vast nog wel eentje staan – onder een bepaalde deltatijd komen. Lukt dat, ben je welkom. Lukt dat niet, mag je naar de golfbaan.

