Woensdagmiddag, digitale post. Haas F1 Team. "We gaan komend jaar, zoals aangekondigd, racen met Nikita Mazepin en Mick Schumacher". Dat wisten we al. Maar het werd nogmaals bevestigd, omdat veel mensen schreeuwen om het vertrek van de eerstgenoemde.

Sinds Mazepin filmde dat hij een vrouw naar haar borst greep staat-ie logischerwijs voor een online vuurpeloton. Is dat raar? Nee, het is in mijn optiek een verwend nest dat lak heeft aan de normen en waarden van andere mensen. Zie ik hem graag in de Formule 1? De vraag stellen is ‘m beantwoorden.

Ik erger me echter aan de massahysterie rondom het zogenaamd ‘gewenste’ handelen van Haas. Los van Mazepins gedrag, dat voorbij alle grenzen van het toelaatbare gaat, vraag ik me af waar de goegemeente mee bezig is. Een beetje discussie, daar ben ik niet wars van. Maar het team van Haas bestempelen als een stelletje armetierige stakkers omdat ze Mazepins contract niet direct ontbinden, dat gaat mij véél te ver.

Wat had je dan verwacht? Dat Haas op moralistische basis voor hun eigen faillissement tekent? Hoezeer ik de acties van Mazepin ook afkeur, Haas kan het momenteel absoluut niet bolwerken zonder de kunstmestmiljarden van zijn vader. En achter een mogelijk faillissement schuilen honderden banen.

Verkeken op de kosten

Gene Haas debuteerde begin 2016 met zijn eigen renstal in de koningsklasse. Vrij snel bleek de Amerikaan zich te hebben verkeken op de kosten van de Formule 1. Al jaren past hij tientallen miljoenen uit eigen zak bij.

Telkens werden de gaten enigszins gedicht – eerst door betalende rijder Esteban Gutierrez, later door de persoonlijke sponsoren van Kevin Magnussen en Romain Grosjean. Haas viel zich vorig jaar echter een gigantische buil aan het luchtkasteel van Rich Energy, het zogenaamde energiedrankjesmerk dat wel even fors geld in het team zou investeren. Sindsdien verkeert Haas financieel gezien in zeer zwaar weer.

Tweeduizendtwintig was voor velen een rampjaar, niet in de laatste plaats voor het Amerikaanse F1-team. Het water stond Gene Haas tot aan de lippen – de sponsorbijdragen van Grosjean en Magnussen waren (bij lange na) niet meer afdoende om de kosten te dekken. Maar verkoop, daar had de Amerikaan (nog) geen oren naar.

Geld? Iemand?

Wat doe je dan? Je zoekt een coureur met een flinke portemonnee. Insert Nikita Mazepin. Dat-ie een niet heel bijzondere erelijst heeft, dat weten we. Dat het een vlegel op en naast de baan is, is ook niets nieuws. Feit is dat Haas het contract met Mazepin tekende op het moment dat-ie nog niemand onzedelijk had betast. Credo: we kunnen met de beschuldigende vinger wijzen naar Haas, dat zij Mazepin er niet uittrappen, maar de inkt was al opgedroogd en de toekomst juist nét gewaarborgd. Is de daad goed te praten? Nee. Is het begrijpelijk dat Haas de jongeman er niet uit kegelt? Als we het puur door de financiële bril bekijken, zeker.

De meningen op sociale media doen vermoeden alsof Gene Haas en Guenther Steiner in de afgelopen weken meerdere oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Was er überhaupt iets mogelijk? De naam van invaller Pietro Fittipaldi zong rond, maar laten we wel wezen – zijn sponsor Carlos Slim investeert al flink in Sergio Perez en lijkt niet van zins om een compleet team overeind te houden tegen de bedragen die vader Mazepin wil spenderen. Want vergeet niet – het gaat nu niet om die paar miljoen die Jack & Jones of Richard Mille inbracht, maar om serieuze knaken, meerdere tientallen miljoenen. Geld waarmee het team even vooruit kan, de nieuwe technische aanwas vanuit Ferrari kan betalen.

Faillissement een optie?!

Ik las ook ergens: ‘Haas steekt hiermee de middelvinger op naar haar vrouwelijke werknemers’. Ik moet heel eerlijk zeggen: een faillissementsaanvraag zo kort voor de Kerst lijkt me ook niet je-van-het. Als Mazepin niet rijdt, of het financiële gat niet wordt gedekt, raken honderden mensen hun banen kwijt. De financiële backlash kan zelfs reiken tot in de NASCAR-stal van Haas.

Nogmaals: het gedrag van Mazepin is verwerpelijk en er mag wat van worden gezegd. Maar laten we alsjeblieft een beetje dimmen jegens Haas. Het team verloor duizenden volgers op de sociale media; de haat richting Haas is gezien de omstandigheden in mijn opinie buitensporig. Wie weet, hadden ze anders gehandeld als men nog in de onderhandelingsfase met Mazepin zat – maar het is zoals het nu is.

Conclusie: prima als je nee zegt tegen Mazepin, maar zeg alsjeblieft ja tegen nuance. En dat gezegd hebbende: fijne Kerstdagen en een gelukkig 2021!

René Oudman

Twitter: @reneoudman