Een schokgolf in de Formule 1, zo op een mistige vrijdagochtend begin oktober. Honda trekt de stekker uit haar project in de koningsklasse en zodoende zitten Max Verstappen en Red Bull Racing na volgend seizoen zonder motorleverancier. Hoe het zover heeft kunnen komen?

Honda wil zich niet nogmaals een buil vallen aan een sport die door reglementswijzigingen onaantrekkelijk is geworden voor autofabrikanten.

Met een hoop heisa werd Honda in 2014 gepresenteerd als nieuwe motorleverancier van McLaren – de samenwerking zou negen maanden na het officieel wereldkundig maken, beginnen. Daar begon de ellende achteraf gezien al. De V6-turbohybrides zijn namelijk zo ongelooflijk complex, dat Honda de eerste twee jaren van haar nieuwste Formule 1-avontuur achter de feiten aanhobbelde.

Pas toen Honda de x-en en de y-en met elkaar kon verbinden, had McLaren (lees: Fernando Alonso) wel genoeg gezien en werd een vierjarige overeenkomst vervroegd verscheurd. Red Bull bracht uitkomst met Toro Rosso – de voormalig wereldkampioenen wilden weleens zien waartoe Honda in staat was en tekenden een deal voor het zusterteam in 2018, met een optie tot eigen gebruik van Honda-motoren in 2019.

Schot in de roos?

In eerste instantie werden er veel grappen gemaakt – wat stond McLaren voor schut! Het team kwam als slachtoffer van de vechtscheiding uit de bus, want waar Alonso en Zak Brown in 2017 het wereldkampioenschap 'Honda fileren' met overmacht naar zich toetrokken, daar moesten zij in 2018 lijdzaam toezien hoe het McLaren-chassis ondermaats presteerde en Toro Rosso met dank aan Pierre Gasly enkele overtuigende resultaten scoorde.

Max Verstappen deed er, toen Red Bull was overtuigd en voor 2019 haar eigen Honda-blokken aanschafte, nog een schepje bovenop door het Japanse merk haar eerste overwinningen sinds mensenheugenis te schenken. Konden Honda en Red Bull Racing, met Verstappen in de spotlights, voor 2020 een aanval op de wereldtitel doen?

Het antwoord daarop: een volmondig nee. De Honda-motor bleek nog teveel kinderziekten te hebben. Gecombineerd met de in alle haast in elkaar geflanste RB16 was het dominante Mercedes eigenlijk enkel uitgelopen, na die verlengde winterstop. Maar waarom roept Honda, de motorbouwer die in 2020 met twee verschillende Formule 1-teams Grand Prix-zeges op haar naam schreef, plots arigato en tot ziens?

Onaantrekkelijk milieu

Hamvraag is: wat wil je bereiken in het huidige Formule 1-milieu? De kosten rijzen de pan uit, de motoren zijn verschrikkelijk complex en de competitie vooraan is ver te zoeken. Honda heeft het onmogelijke gepresteerd door in vier jaar van rode lantaarndrager naar Grand Prix-winnaar te gaan. De wereldtitels lijken niet op het spel te staan zolang Mercedes meedoet en met Ferrari is er een tegenstander die altijd terug zal komen (zij het met een duwtje in de rug).

Tel daarbij de coronacrisis en de keuze van Honda om geen tientallen miljoenen in een Formule 1-project te steken, maar de overstap te maken naar de elektrische wereld is een gegronde. Natuurlijk is het even schrikken voor de (Nederlandse) Formule 1-liefhebber, maar waar een deur sluit gaat een raam open. Het vertrek van Honda kan mogelijkerwijs een domino-effect die zijn weerga niet kent in werking stellen.

Buiten kijf staat dat de Formule 1, de FIA en het Formula One Management, zichzelf in de voet hebben geschoten door het complexe motorreglementen niet aan te passen. Waar het wagenontwerp voor 2022 op de schop gaat, blijven de krachtbronnen tot en met 2024 onderhevig aan het huidige reglement. Bovendien is het voor andere fabrikanten onmogelijk om deelname af te dwingen.

Arigato

Voor Honda was het feit dat er in de komende jaren motortechnisch niets zal veranderen, gecombineerd met de overmacht van Mercedes, voldoende om de sport andermaal de rug toe te keren op een moment dat het mogelijk een gooi naar de kop zou kunnen doen. Spoel de tijd eens twaalf jaar terug: in het heetst van de kredietcrisis vond de Honda-top het ook wel mooi geweest, om pardoes een jaar later Ross Brawn en de zijnen met een door Honda ontworpen Brawn GP kampioen te zien worden.

Kwestie ‘aard van het beestje’? Mogelijk. Waarschijnlijk zelfs. Of Honda er goed aan doet om na 2021 te stoppen met de Formule 1? Niemand die het momenteel weet. Dat de Formule 1 er meer aan had kunnen doen om Honda te behouden? Moge dat duidelijk zijn.

René Oudman

Twitter: @reneoudman