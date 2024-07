Pourchaire walgt van McLaren na ontslag

F2-kampioen van 2023 Theo Pourchaire werd na vijf invalbeurten voor McLaren in de IndyCar resoluut aan de kant geschoven. De Fransman was de vervanger van de geblesseerde David Malukas. Zijn contract bij de renstal uit Woking werd ontbonden. Het jonge Amerikaanse talent Nolan Siegel nam de taak van Pourchaire over. Dit kwam voor de F2-kampioen als donderslag bij heldere hemel en was daar zeer verbolgen over.

Pourchaire heeft zich nu in gesprek met Auto Hebdo uitgesproken over het McLaren-besluit. “Om 100 procent transparant te zijn, had McLaren mij een meerjarig contract getekend om met hen in de IndyCar te rijden. En toen, op de dinsdagochtend vóór Laguna Seca, hoorde ik van mijn manager dat ze besloten hadden om mij niet bij Laguna Seca te laten rijden, en ook niet voor de rest van het seizoen.''



Pourchaire vervolgt: ''In eerste instantie was ik erg verrast, ik begreep het niet, ik dacht dat het nep was. We hadden pas een paar weken eerder getekend. Ik walgde ervan. Het team belde me uiteindelijk rond 11.00 uur diezelfde dag, de dag vóór mijn geplande vertrek naar Laguna Seca, om me te vertellen dat ik was uitgesloten van het programma. Ze gaven me niet de specifieke redenen.”



McLaren en contracten lopen niet altijd hand in hand. Het team dacht Alex Palou gecontracteerd te hebben, maar de regerend kampioen wilde toch bij Chip Ganassi Racing blijven. Volgens McLaren pleegde Palou contractbreuk en eiste 30 miljoen voor de opgelopen schade. Het proces is nog steeds gaande.

In de haast moest McLaren op zoek naar een vervanger en kwam uit bij David Malukas dat er minder goed op stond. De Amerikaan liep een polsblessure op bij het mountainbiken en kon niet in actie komen. McLaren schoof hem aan de kant en Callum Ilot en Theo Pourchaire mochten afwisselend instappen om McLaren te helpen.