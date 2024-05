VeeKay tevreden met negende plaats in Indy 500

Afgelopen weekend werd de iconische Indianapolis 500 verreden. Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout maakte een sterke indruk, en hij kwam als negende over de streep. Na afloop was VeeKay tevreden met zijn prestatie, en stelde hij dat hij zijn doel heeft bereikt.

Onweer en regenval zorgden ervoor dat de start van de Indianapolis 500 uren werd uitgesteld. Toen de wedstrijd eenmaal van start ging, werd het publiek getrakteerd op een spektakelstuk. Uiteindelijk ging de zege naar Josef Newgarden, maar VeeKay was zeker een van de smaakmakers van de race. De Ed Carpenter Racing-coureur begon in kansrijke positie, maar hij zakte weg na een straf. Met een alternatieve strategie wist hij zich nog goed naar voren te werken.

Tevredenheid

Na afloop van de race in het IndyCar-kampioenschap was VeeKay te spreken over zijn resultaat. Hij was positief in een persbericht: "Van tevoren stelde ik mezelf het doel om alles eruit te halen wat erin zat, en dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Terwijl ik in de slipstream van de snelle wagens zat, reden ze bij me weg. Daardoor kon ik in de slotfase geen acties meer maken voor de absolute topposities. Iedere autocoureur komt hier om te winnen, maar met deze negende plek kan ik goed leven."

Beetje jaloers

VeeKay kende een lastige race, waarin hij ook een straf kreeg voor een fout bij een pitstop. Desalniettemin was hij trots: "De eerste twee pitstops waren niet perfect, maar daarna ging het juist goed. We hebben aardig wat tegenstanders ingehaald dankzij onze strategie. Ik vond de straf die volgde wat gortig. De tegenstander die het tikje ontving had er amper last van. In alle eerlijkheid heeft die straf echt niets afgedaan aan het eindresultaat, want ook zonder straf had ik niet gewonnen. Ik kijk een beetje jaloers naar Newgarden, maar ik weet dat ik zelf sterk heb gereden. Uiteindelijk heeft hij er twaalf jaar overgedaan om te winnen, en nu wint hij alweer! Wat dat betreft kan ik nog wel eventjes door! Als ik deze mindset kan doorzetten, dan heb ik ervan overtuigd dat deze wedstrijd ooit naar mij toekomt."