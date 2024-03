VeeKay zevende in kwalificatie in St. Pete, Newgarden op pole

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout start vanavond 17:30 uur Nederlandse tijd op P7 voor de Firestone Grand Prix van St. Petersburg in Florida. De Ed Carpenter Racing-coureur miste op een haar na de Fast Six waar wordt gestreden om poleposition.

VeeKay zelf laat weten op sociale media zeer tevreden te zijn met zijn behaalde resultaat. De seizoensopener begint vanaf de 7e plaats op de grid! Blij met onze inspanningen, zo dichtbij om door te gaan naar de Fast 6. Bedankt ECR voor de geweldige auto."

Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Colton Herta, Felix Rosenqvist, Josef Newgarden en Pato O'Ward behaalden wel het laatste segment op het fameuze stratencircuit in Florida. De strijd om poleposition was tot op de laatste seconde zeer spannend. Uiteindelijk pakte Newgarden met maar zes duizendsten verschil op Felix Rosenqvist de eerste startplek voor de allereerste wedstrijd van 2024.

Newgarden scoorde zijn 27ste pole uit zijn IndyCar-loopbaan en was in de wolken over zijn presentatie. "Elke keer dat ik opdaag voor een race, word ik opgefokt", zei tweevoudig kampioen Newgarden. "Het is een verhoogd niveau als je het jaar begint, omdat je geen idee hebt of je terug blijft komen en resultaten zult blijven boeken. Het is erg moeilijk. Je zag hoe dicht het bij elkaar zat.

"Ik wist niet dat dit vandaag zou gebeuren. Ik dacht alleen maar: ‘Kijk, laten we ronde 1 doorkomen, laten we ronde 2 doorkomen en kijken wat we kunnen laten gebeuren in de Fast Six. Echt trots op dit team. Dit is een sterrenteam."