IndyCar verbiedt Newgardens winnende pitlane-move bij Indy 500

De fameuze Indianapolis van 2023 eindigde spectaculair met een close-finish tussen Josef Newgarden en Marcus Ericsson, die in 2022 op de Brickyard zegdevierde. Newgarden moest in de absolute slotfase na een neutralisatie alle zeilen bijzetten om zijn Zweedse opponent achter te houden.

Newgarden wilde de 'slipstream' van Ericsson breken en slingerde op het laatste rechte stuk heen en weer. De tweevoudig IndyCar-kampioen gebruikte zelfs de ruimte die nodig is om de pitstraat in te komen (zie beelden hieronder.) Zo'n move is voortaan verboden volgens NBC News.

INDYCAR is banning Josef Newgarden’s #Indy500 winning move.



Drivers will be told to avoid racing below the line that extends from pit road to the exit of Turn 4. pic.twitter.com/iBUXIDHsGz — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) February 22, 2024

Josef Newgarden reageerde sportief op het verbod als reactie op dit nieuws. Op het platform X zei de Amerikaan het volgende: "Dit is de juiste stap voor de toekomst! Grenzen zijn bedoeld om te worden verlegd, en regels zijn bedoeld om terug te dringen! Je zou aanvullende regelwijzigingen mogen verwachten die zullen helpen andere rijnormen bij Indy te beheersen, zonder de mogelijkheid voor coureurs om hard te racen weg te nemen."



Verstappen-move

In de Formule 1 is er ook iets soortgelijks gebeurd in 2016 met Max Verstappen als hoofdrolspeler. De Nederlander verdedigde vaak zijn positie met hand en tand door tijdens het remmen voor de bocht van lijn te wisselen. Andere rijders begonnen te klagen en de FIA greep in. Bij zo'n move konden de stewards ingrijpen en een straf opleggen. Gek genoeg, was de Nederlander die niet als eerste een straf kreeg, maar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix in Mexico.

Naderhand zijn de regels door de FIA een jaar later verbetert. De overkoepelende autosportorganisatie zei het volgende erover: "Eerder zeiden we dat iedere beweging tijdens het remmen onderzocht zou worden", vertelde de inmiddels overleden Charlie Whiting "Nu hebben we een eenvoudige regel die zegt dat als een coureur onregelmatig beweegt, onnodig langzaam rijdt of zich gedraagt ​​op een manier waarmee een andere coureur in gevaar wordt gebracht, hij zal worden onderzocht. Het is nu dus een hele brede regel."