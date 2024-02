Rinus van Kalmthout houdt ook dit jaar de Nederlandse eer hoog in de IndyCars. De Nederlander rijdt aankomend seizoen weer voor het team van Ed Carpenter Racing en hij bestuurt de bolide met startnummer 21. VeeKay heeft nu zijn nieuwe kleuren voor het aankomende seizoen laten zien.

Van Kalmthout rijdt dit jaar in een compleet andere kleurstelling dan voorheen. VeeKay's wagen rijdt dit jaar met een groenzwarte kleurstelling, dit komt door de nieuwe sponsor Askroi. Volgens Ed Carpenter Racing zal Van Kalmthout tijdens een aantal races gaan rijden met deze livery. Het team meldt dat ze met deze kleuren gaan rijden in onder meer St. Petersburg en tijdens de Indianapolis 500.

The No. 21 of @RinusVeeKay will feature https://t.co/JdAhuY5N2M at select events, including @GPSTPETE & #Indy500



By harnessing the latest techniques in search & generative AI, @askROIapp seeks to be an indispensable tool for business professionals



