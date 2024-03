VeeKay mikt op top-tien-klassering in St. Pete

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout staat aan de vooravond van de eerste IndyCar-wedstrijd van 2024. De Hoofddorper in dienst van Ed Carpenter Racing ''kan niet wachten om weer te gaan racen'' na 181 dagen wachten. “De winterstop was lang en we hebben weinig kunnen testen, maar juist daarom zijn we nog gretiger om weer achter het stuur te springen.''



Voor de trouwe kijkers is het wel opletten geblazen om VeeKay te herkennen in het deelnemersveld. De Nederlander rijdt nu in een groenzwarte bolide, omdat de hoofdsponsor van ECR een ander product wil promoten. Niet alleen de livery is veranderd, maar ook zijn teamgenoot. In 2024 rijdt het Deense talent Christian Rasmussen ook voor Ed Carpenter Racing. Rasmussen was de kampioen van de IndyNXT-kampioenschap, vergelijkbaar met de Formule 2.



Het stratencircuit in St. Petersburg in Florida verzorgt net als in 2022 en 2023 de openingsrace van het seizoen. VeeKay blikte vooruit op de race van vanavond. ''De straten van St. Petersburg zijn erg listig en een foutje ligt constant op de loer, er kan van alles gebeuren. Het is zaak om uit de problemen te blijven om op die manier een mooi resultaat in de wacht te slepen. Ik geloof dat ECR en ik voor een toptienklassering kunnen gaan, maar we weten natuurlijk niet wat onze zeer competitieve IndyCar-tegenstanders voor ons in petto hebben. Het belooft in ieder geval voor de liefhebbers wederom een spannend en mooi seizoen te worden.''



De Firestone Grand Prix of St. Petersburg wordt aanstaande zondag 10 maart rond de klok van 17.30 uur Nederlandse tijd in gang gezet en is live te volgen via Ziggo Sport Racing.