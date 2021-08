Power wint na 10 maanden opnieuw op road course Indianapolis

De Big Machine Spikes Coolers Grand Prix op de road course van de Indianapolis Motor Speedway is gewonnen door Penske-coureur Will Power. De Australiër mocht na tien maanden (op dezelfde locatie) weer bovenop het ereschavot staan. Het is de eerste zege van zijn seizoen en de 38ste in totaal. Romain Grosjean werd tweede en pakte zijn tweede podium van het seizoen. De vorige keer was het ook op de binnenbaan in Indianapolis. Colton Herta revancheert zich na de teleurstelling in Nashville en wordt derde. VeeKay had een lastige middag en eindigde in het achterveld.

Raceverslag

Als het groen wordt gezwaaid, behoudt Patricio O'Ward de koppositie vanaf pole met achter hem Power, Grosjean en debutant Lundgaard, die ook uitkomt in de Formule 2.

In de openingsfase verliest VeeKay twee plekken en rijdt op P11. De Nederlander startte als negende en hoopt na wat tegenvallende prestaties op een goede klassering en een vracht aan punten. Een overwinning of podiumplek, wat de Ed Carpenter Racing-coureur op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway in het recente verleden behaalde, lijkt er niet in te zitten op eigen kracht. Over de boordradio klaagt de Nederlander veel over onderstuur en te weinig tractie uit de bochten.

In tegenstelling tot VeeKay, kent O'Ward geen problemen en loopt uit op naaste belager Power. Na negen ronden van in de totaal 85 is het verschil ongeveer drie seconden.

Scott Dixon opent de pitstopdans in ronde tien en wil met een undercut verder naar voren komen. Een handvol andere coureurs, waaronder Takuma Sato en James Hinchcliffe volgen zijn tactiek. VeeKay komt drie ronden later naar binnen en stapt over naar de rode softband en verandert zijn afstelling aan de voorvleugel. Een ronde later komen nog meer rijders naar binnen, maar de top vijf blijft voorlopig buiten.

De eerste van de top vijf die stopt is Grosjean vanaf P3. O'Ward komt twee ronden later binnen en komt vlak voor de neus van Power naar buiten. De Australiër haalt O'Ward in omdat zijn rubber beter op temperatuur is.

Lundgaard is door de stops van anderen voor het eerst aan de leiding gekomen in een IndyCar-wedstrijd. Een paar ronden later, op iets minder dan een kwart komt de Deen binnen bij zijn team Rahal Letterman Lanigan. Na zijn pitstop komt Lundgaard weer achter Power en O'Ward terecht. Uiteindelijk zal Lundgaard verder terugzakken en 12de worden.

O'Ward was dominant in de eerste stint, maar op de hardere band heeft de Arrow McLaren SP-coureur veel moeite en verliest zelfs een plekje aan Herta en Grosjean. Een schrale troost is dat zijn concurrenten op de zachtere band rijden en ook nog moeten overstappen naar de hardste compound, die veel langzamer is.

VeeKay is ondertussen verder afgezakt naar P16. De Hoofddorper verloor wat tijd bij zijn pitstop en moet hard knokken om in de top tien te geraken. Power is aan kop ondertussen weggereden van Herta en heeft een voorsprong van vijf tellen. De kampioen van 2014 hoopt weer eens te winnen. Zijn laatste zege was in 2020 op dezelfde baan als nu.

Op bijna de helft van de wedstrijd ontstaan allerlei gevechten. De meest interessante is die om P6. Alexander Rossi rijdt op die plek en heeft een treintje van vijf coureurs achter hem die dolgraag zijn positie willen innemen. De Amerikaan kan zijn belagers niet meer achter zich houden en komt naar binnen.

Niet alleen Rossi komt binnen voor de tweede keer. Ook Power besluit een pitstop te maken. De Penske-coureur komt als negende de baan weer op, maar houdt virtueel de leiding. Door de stop komt O'Ward weer op P1 terecht en kan iets langer doorrijden door zijn hardere bandenset, maar komt niet veel later na Power ook binnen. De harde band met de zwarte wangen werkt minder optimaal dan de softs.

Nadat bijna iedereen aan de kop is gestopt, heeft Power de leiding weer stevig in handen. Met nog 41 ronden te gaan heeft de coureur met #12 een gat geslagen van acht seconden naar Herta. De Andretti Racing-coureur was de sterkste rijder op Nashville, maar crashte hard in de muur in jacht op de latere winnaar Marcus Ericsson. Met een P2 in handen, kan de jonge Amerikaan zich revancheren na het debacle van vorige week.

Na 50 ronden is het gevecht vooraan niet echt spannend. Het is afwachten tot de laatste stint hoe de wedstrijd verder ontvouwt. Neutralisaties zouden voor reuring kunnen zorgen, maar die gebeuren amper op de road course van de Indianapolis Motor Speedway doordar coureurs niet gelijk afgestraft worden na een foutje. Een schril contrast met menig stratenrace.

Met 25 ronden nog te gaan, is de voorsprong van Power gekrompen tot 4.5 seconden en de concurrentie komt met rasse schreden dichterbij. Het rubber van Power is op en komt binnen in ronde 52 om meer tijdverlies te voorkomen. De rest van de kop klapt mee, maar Herta, die nu vooraan rijdt, blijft een ronde langer buiten. De Amerikaan komt na zijn laatste stop achter Power en voor Grosjean naar buiten. Grosjean heeft zijn rubber opgewarmd en wil een aanval inzetten, maar Herta houdt stand en rijdt weg van de voormalig F1-coureur.

Kampioenschapsleider Alex Palou heeft het beste bewaard voor het laatst. De Chip Ganassi-coureur heeft een vers rood setje onder zijn bolide en gaat zich mengen in het gevecht vooraan. De Spanjaard ziet leider Power in zijn verderop en heeft nog maar vier seconden achterstand. Maar plots rijdt Palou langzaam en rookpluimen komen uit de achterkant. Hij valt stil, moet uitvallen en kostbare punten glippen uit zijn handen. Voor zijn titelconcurrenten een mogelijkheid om in te lopen.

De geparkeerde wagen zorgt voor de eerste neutralisatie met nog 17 ronden te gaan en zorgt dat het allesbehalve zeker is wie gaat winnen op de Brickyard. Voor VeeKay zal het niet veel uitmaken. Die rijdt op P17.

De strijd gaat verder met vijftien ronden te gaan. Grosjean pakt bij de herstart P2 af van Herta. O'ward is in een prachtig duel beland met Rossi om P4. Het is stuivertje wisselen, maar voorlopig trekt Rossi aan het langste eind. Deze korte onderbreking zorgt niet alleen voor gevechten vooraan, maar ook in de rest van het veld. Er is veel duw -en trekwerk en geeft de nodige spektakel.

Met negen ronden te gaan knalt Scott McLaughlin VeeKay in de rondte. De Nederlander staat stil en opnieuw moet de safety car uitrukken. De pitstraat wordt open gezet, maar de meeste coureurs blijven buiten. VeeKay houdt zijn bolide aan de praat en moet van achteren de race uitrijden. De gifbeker moet voor de Nederlander helemaal leeg. McLaughlin krijgt een straf voor het veroorzaken van dit incident.

Na een korte neutralisatie vervolgt de strijd met zes ronden nog op de teller. Power behoudt P1 met Grosjean in de achtervolging. De Fransman heeft echter geen Push to Pass meer over. Elke rijder krijgt 150 seconden om 60 pk extra te genereren en het mag per keer 15 seconden worden gebruikt. Power heeft nog 51 seconden daarvan over en kan dat inzetten ter verdediging.

Met de laatste ronde in zicht, vormt niemand meer een bedreiging voor Power. De Australiër zegeviert weer sinds lange tijd en heeft sinds 2008 elk seizoen minimaal één wedstrijd gewonnen. Het is de vierde keer dat de Penske-coureur zegeviert op de Indianapolis road course.

Stand

Alex Palou blijft aan kop met 410 punten maar concurrenten komen dichterbij vanwege zijn uitvalbeurt. O'Ward, de nummer twee, heeft de achterstand gehalveerd tot 21 punten. Titelverdediger Scott Dixon heeft nog maar 34 punten achterstand. VeeKay zakt naar P10.

Gateway

Het kampioenschap van de IndyCar gaat volgende week weer verder op de oval van Gateway. Grosjean zal daar zijn ovaldebuut maken. In totaal zijn er nog vier wedstrijden te gaan.