McLaughlin met magistrale ronde naar pole in Nashville, VeeKay P19

Scott McLaughlin verpulverde de concurrentie bij de kwalificatie voor de Big Machine Music City Grand Prix van zondag. In de straten van Nashville reed de Penske-rijder naar een waanzinnige tijd van 1.14.6099 en was meer dan drie tienden sneller dan nummer twee in de McLaren Patricio O'Ward. Voor McLaughlin is dit zijn vierde pole van het seizoen.

"We hebben een fantastisch ronde gereden in Q1 die ons echt op gang heeft gebracht", zei McLaughlin. 'Elke keer dat we in deze wagen zitten, deze Chevy, is ze is echt een killer. Echt trots."

De kwalificatie was uitgesteld vanwege de regenval. Eenmaal van start was de baan kurkdroog met een stralend zonnetje.

Linus Lundqvist, de IndyLight-kampioen die invalt voor de geblesseerde Simon Pagenaud, was de verrassing van de kwalificatie. De debutant stootte door naar de Fast Twelve, maar moest uiteindelijk daar zijn strijd staken en start als elfde.

In de Fast Twelve zorgde Scott Dixon nog voor een rode vlag met luttele seconden nog op de klok. De overige deelnemers kregen van de wedstrijdleiding een extra herkansing. Dat zorgde voor geen verschuivingen meer.

David Malukas, Romain Grosjean, kampioenschapsleider Alex Palou, O'Ward, McLaughlin en Colton Herta gingen uitvechten wie als eerste mag starten vanavond 18:30 uur Nederlandse tijd. Na wat stuivertje wisselen begon McLaughlin op het end van de kwalificatie aan een onverslaanbare ronde in de Fast Six. Elke rijder beet zich daarna op de Nieuw-Zeelander zijn tijd stuk.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout strandde al in Q1. De problemen bij kwalificaties lijken nog steeds niet opgelost bij Ed Carpenter Racing. De Hoofddorper worstelde zich langs de muren heen en kwam niet verder dan een negentiende tijd en start naast de Indianapolis 500-winnaar van 2022 Marcus Ericsson.

VeeKay was op sociale media kort van stof, maar klonk strijdvaardig. "Start als 19e voor de race van zondag. Er kan veel gebeuren op dit circuit, veel kansen om vooruit te komen!"

Hieronder de volledige uitslag.