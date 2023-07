Newgarden wint opnieuw in Iowa en pakt bijzonder record

Josef Newgarden voltooide de dubbelslag op de Iowa Speedway. De Amerikaan pakte opnieuw de zege en vestigde daarmee een bijzonder record.

De tweevoudig kampioen finishte voor Penske-teammaat en polesitter Will Power. Op het einde leek het nog spannend te worden door eem late neutralisatie, maar dat was schijn. Op Newgarden stond geen maat dit weekend.

"We wisten dat we een geweldige auto hadden, en de druk was er omdat ik ervoor wilden zorgen dat het een geweldig weekend werd", zei Newgarden. "Ik ben gelukkig nu. Als je de eerste race uitrijdt, is het geweldig om een 鈥嬧媎ouble header te hebben, maar je voelt je gewoon incompleet tot je er vandaag doorheen komt. Om terug te kunnen komen en het opnieuw te doen, ben ik zo trots op, ook op het team."

"Het geeft me veel voldoening, want ik weet hoe goed onze auto hier is. Als je met zo'n auto komt opdagen, heb je de druk om gewoon uit te voeren en de klus te klaren. Als je de klus niet volbrengt, heb je het gevoel dat je iets verkeerd hebt gedaan.”

Newgarden sloot zich aan bij de legendarische viervoudige Indy 500-winnaars A.J. Foyt en Al Unser als enige coureurs die vijf opeenvolgende ovale races in de IndyCar hebben gewonnen. Foyt won er zeven op rij in 1964 en Unser won er vijf op rij in 1968 en 1970.

Race 12/17 馃弫



Where did your favorite driver finish the Hy-Vee One Step 250?___Escaped_link_64be56bb0614a___ // ___Escaped_link_64be56bb0614c___ pic.twitter.com/SSTW1xS51Q — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 23, 2023

