Indy 500: VeeKay mengt zich tussen favorieten om poleposition

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout doet volop mee in de strijd om poleposition voor de Indianapolis 500, The Greatest Spectacle in Racing. In de eerste kwalificatie op zaterdag werd de Ed Carpenter Racing-coureur vierde en mengde zich tussen de favorieten.

Op zondag draaft de Nederlander op voor The Fast Twelve. Daarin krijgt VeeKay één run van vier verplichte rondes om zich te plaatsen voor de Fast Six, waarin de zes snelste coureurs strijden om die felbegeerde pole. In de afgelopen edities was Rocket Rinus dichtbij met twee keer een eerste en een keer een tweede startrij.

Kort na zijn snelle en enige kwalificatierun liet VeeKay zijn licht schijnen op deze prestatie. "Het ging erg goed”, vertelt de ECR-coureur. "Na de goede trainingsresultaten had ik stiekem wel verwacht bij de snelste twaalf te staan, maar om er dan ook daadwerkelijk tussen te komen geeft uiteraard een heel goed gevoel. Chevrolet heeft haar zaken goed voor elkaar en op Ed Carpenter Racing kan ik op deze oval altijd rekenen."

Het team van Ed Carpenter Racing kent een moeilijk begin van 2023, maar op de ovals en vooral op de Brickyard​ is de kleine Amerikaanse renstal een van de frontrunners tussen de topteams van McLaren en Chip Ganassi.

VeeKay, in tegenstelling tot veel andere concurrenten, had aan een poging genoeg. "Veel coureurs zijn na hun eerste run nogmaals naar buiten gegaan, maar wij zagen daar geen meerwaarde in. We hadden onze vierde tijd nog een beetje scherper kunnen stellen en wellicht daarmee wat posities gewonnen, maar aangezien de omstandigheden tijdens de Fast Twelve totaal verschillend zijn aan die van zaterdagmiddag, vonden wij het de onnodige risico’s niet waard. Er kan zondag nog wat downforce af, dus ik kan nog sneller.”



“McLaren en Ganassi zijn met elk vier bolides door naar de beste twaalf. Ik ben de enige ECR-coureur en dat kan een nadeel zijn, omdat wij enkel de data van mijn wagen hebben, terwijl de concurrentie vier ijzers in het vuur heeft. Toch acht ik een plaats bij de beste zes mogelijk, ook omdat me dat in de vorige drie jaren telkens is gelukt. We gaan het zien, ik heb er zin in" , besluit VeeKay strijdvaardig.