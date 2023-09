Wie rijdt waar in 2024: flinke stoeltjesdans aan de top

In september wordt in de IndyCar vaak de laatste lege stoeltjes gevuld voor het volgende seizoen. Hieronder een overzicht wie waar rijdt in 2024 en welke belangrijke zitjes nog een vraagteken zijn.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een doorlopend contract bij Ed Carpenter Racing en zal dus in 2024 blijven bij het team. Toch doken hier en daar wat geruchten op over een mogelijke switch, maar die kans lijkt nu echt verkeken met David Malukas als laatste aanwinst bij Arrow McLaren.

De renstal uit Woking dacht kersvers kampioen Alex Palou binnenboord te hebben voor volgend seizoen, maar de Spanjaard dacht er recentelijk toch anders over. Bij McLaren waren Pato O'Ward en Indy 500-winnaar Alexander Rossi al bekend voor 2024. Felix Rosenqvist moest weg bij McLaren en gaat naar Meyer Shank Racing en wordt de nieuwe teamgenoot van Tom Blomqvist.

Palou zelf wil graag blijven bij Chip Ganassi Racing. Teamgenoot en zesvoudig kampioen Scott Dixon gaat nog een seizoen door en blijft loyaal aan Chip Ganassi. Voormalig F2-coureur Marcus Amstrong en Indy Lights-kampioen van 2022 Linus Lundqvist maken hun opwachting voor Chip Ganassi.

Voormalig F1-coureur Marcus Ericsson verlaat juist Chip Ganassi en verkast naar Andretti Autosport en vergezeld daar de gebleven Colton Herta en Kyle Kirkwood. Bij Andretti is nog een vacature open om in te vullen.

Het laatste top team van Penske houdt vast aan de huidige rijders. Tweevoudig kampioen en de Indianapolis 500-winnaar van 2023 Josef Newgarden, de koning van polepositions en tweevoudig kampioen Will Power en voormalig kampioen in de V8 Supercars Scott McLaughlin zullen daar dus weer te zien zijn.

Oud-kampioen Simon Pagenaud zal niet meer te zien zijn bij Meyer Shank Racing door een langdurige blessure. De laatste race van 2023 zal de Fransman ook missen. Of de kampioen van 2016 terug keert in 2024 is de vraag. Een andere bekende naam die een stoeltje zoekt is Romain Grosjean. De Fransman is weg bij Andretti en heeft dusver nog geen nieuwe werkgever in de Amerikaanse tegenhanger van de F1.



Slotrace Laguna Seca

Zondagavond 21:25 uur wordt voor het laatst dit seizoen de groene vlag gezwaaid op Laguna Seca. Na afloop zullen vast snel de lege stoeltjes worden opgevuld.