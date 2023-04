Newgarden wint op oval Texas na geweldig duel met O'Ward

De tweede race van het IndyCar-seizoen was een prooi voor tweevoudig kampioen Josef Newgarden na een boeiend duel met Pato O'Ward op de oval van de Texas Motor Speedway.

Rinus VeeKay kende een teleurstellende kwalificatie, startte van achteren, maar kon in de race terugslaan en vocht zich naar een knappe twaalfde plaats.

Felix Rosenqvist begon op poleposition, maar moest na de start al zijn meerdere erkennen in vijfvoudig kampioen Scott Dixon die buitenom langs de Zweed ging. Daarna begonnen O'Ward, en Newgarden er zich mee te bemoeien en waren in de openingsfase naar voren geschoven en namen de leiding.

De eerste klapper kwam van voormalig F1-coureur Takumo Sato. De Japanner verloor de controle en knalde in de muur. Dit zorgde voor de eerste neutralisatie.

Voor veel coureurs bood de neutralisatie de ideale gelegenheid om te stoppen. Echter, dat ging bij twee deelnemers niet echt van een leien dakje.

Over de helft van de wedstrijd kwamen Newgarden en O'Ward elkaar weer tegen. Dit keer nam de Mexicaan brutaal de leiding over.

In ronde 179 van 250 ging polesitter Rosenqvist tegen de muur. Dat betekende dat de Safety Car voor de tweede keer moest uitrukken.

Ondanks dat het veld weer in elkaar schoof, bleef de strijd om de winst gaan tussen Newgarden en O'Ward. De twee vochten na het zwaaien van de groene vlag opnieuw voor de koppositie, maar zagen de aanstormende Palou over het hoofd en die nam tijdelijk de eerste plek over.

Later in de wedstrijd werd de race nog een paar keer onderbroken vanwege crashes. Na de neutralisatie ging het gevecht om de zege tussen O'Ward en Newgarden met Palou op de loer daarachter.

Maar her intense duel kwam plots tot een end nadat Romain Grosjean vanaf P6 de muur raakte. De wedstrijd werd onder geel afgevlagd met Newgarden als winnaar, vlak voor O'Ward en Palou daarachter.

Stand

O'Ward neemt dankzij zijn tweede plaats de eerste plek over van Marcus Ericsson. De Mexicaan in dienst van McLaren heeft 82 punten, zeven punten meer dan de Zweed. Dixon heeft 67 punten en Newgarden is terug te vinden op P4 met 66 punten. VeeKay staat zestiende met 28 punten.

De volgende ontmoeting is over twee weken door de straten van Long Beach.