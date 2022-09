Power pakt polerecord en heeft titel voor het grijpen

Tijdens de kwalificatie van de Firestone Grand Prix of Monterey op Laguna Seca schreef leider in de stand Will Power historie met de 68ste pole. De Australiër verbrak daarmee het all-time record van oud- IndyCar -en F1-kampioen Mario Andretti.

Daarnaast deed Power goede zaken in zijn jacht naar zijn tweede titel. De Penske-coureur pakte een nuttig extra punt en zag zijn twee belangrijkste concurrenten, Scott Dixon en Josef Newgarden, vroeg sneuvelen in de sessie.

Dixon en Newgarden kwamen niet door Q1 heen. Laatstgenoemde was zelf de boosdoener. De Amerikaan ging eraf bij de beroemde Corkscrew en kwam klem te zitten in de bocht. De tweevoudig kampioen had hulp nodig van de marshalls om terug te komen in de pits.

Dat grapje kostte zoveel minuten dat de rest van de groep geen tijd meer had om een tweede snelle ronde neer te zetten. De wedstrijdleiding kwam tegemoet en gaf de andere coureurs een extra kans. De rijders worstelden met het op temperatuur krijgen van de banden en de kwalificatie werd hierdoor een tombola. Zssvoudig kampioen Dixon kreeg het niet voor mekaar en plaatste zich niet voor het volgende segment en begint als dertiende en Newgarden vanaf de laatste startrij.

De twee outsiders voor de titel, Marcus Ericsson en Scott McLaughlin, lukten het wel om door te stoten naar The Fast Twelve. Beiden hadden een perfect weekend nodig, inclusief pole om nog kans te maken op de titel.

Maar beiden konden een plaatsje bij de beste zes vergeten. Ericsson spinde in de Corkscrew en McLaughlin verloor kostbare tienden na wat grindhappen. Ericsson start de race op P10 en staat twee plaatsjes achter McLaughlin op P8.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam net tekort voor de Fast Twelve en vangt de race aan als veertiende. De Ed Carpenter Racing-coureur had last van verkeer in zijn tweede snelle ronde en miste daardoor nipt de schifting.

Stand

Met Power op pole en zijn titelconcurrenten in het middenveld of achteraan is de kans zeer groot dat de Australiër zondagavond gekroond wordt tot nieuwe IndyCar-kampioen. Daarmee volgt de 41-jarige rijder Alex Palou op.

De Penske-coureur heeft een voorsprong van 21 punten op Dixon en Newgarden, 40 punten op Ericsson en 42 punten op McLaughlin. In de wedstrijd zijn nog 53 punten te verdienen.

De slotrace van 2022 start om 21:30 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op Ziggo Sport.