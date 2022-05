Rinus 'VeeKay' van Kalmthout deed in de openingsfase van de 106de Indy 500 volop mee voor de zege. Na een volwassen eerste stint kwam de Ed Carpenter Racing-coureur vlak achter de leiders Scott Dixon en regerend kampioen Alex Palou terecht. Er hing geen vuiltje aan de lucht voor de pas 21-jarige coureur.

Totdat de speciaal oranje gespoten #21-bolide uitbrak in een van de kombochten. Corrigeren met 300+ kilometer per uur was onmogelijk en VeeKay knalde hard in de betonnen muur. De droom om deze fameuze race op zijn naam te schrijven spatte letterlijk uiteen. Het glas met volle melk (die VeeKay zou krijgen bij een overwinning) blijft nog minstens een jaar in de koelkast.

Hieronder de beelden van de crash.