Video: Even nagenieten van Rinus zijn poleposition

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout pakte zaterdagavond een sensationele poleposition, zijn tweede uit zijn IndyCar-loopbaan. Hieronder een korte recap van zijn magistrale ronde over het circuit van Barber Motorsports Park.



POLE POSITION RINUS VEEKAY!!! 👏👏👏@rinusveekay is de allersnelste van allemaal in Alabama! Kippenvel voor zijn vader 🥰



De 2de IndyCar-pole van zijn carrière 🎉 pic.twitter.com/yMaFkn6MKI — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) April 30, 2022

Zondagavond 19.15 uur Nederlandse tijd is de Grand Prix van Alabama en gaat VeeKay op jacht naar zijn tweede zege. De wedstrijd is te volgen via Ziggo Sport.